A informação foi divulgada pela imprensa britânica, mas negada pela Netflix. O fato é que ainda não foi divulgado quem fará o polêmico Príncipe Andrew.

O site especializado Spotlight divulgou que a Netflix estaria tendo dificuldade em encontrar um ator para interpretar um dos filhos da Rainha Elizabeth em ‘The Crown’. Esse personagem seria o Príncipe Andrew. Questionado sobre o rumor, um representante da série negou a afirmação para o The Hollywood Reporter.

A verdade é que, com a quinta temporada da série às vésperas de iniciar as suas gravações, ‘The Crown’ ainda não divulgou quem faria o papel de Andrew, já que na vida real, ele é uma figura da Coroa controversa e envolvida em diversos escândalos e polêmicas ao longo dos anos. Na quarta temporada, o papel foi dado ao ator Tom Byrne, mas não foi dado muito espaço no roteiro para ele.

Quem é o Príncipe Andrew “na fila do pão”?

O Príncipe Andrew é o terceiro filho da Rainha Elizabeth II e também conhecido como Duque de York. Em novembro de 2019 ele foi afastado oficialmente dos deveres reais devido à repercussão da sua amizade com Jeffrey Epstein, um bilionário americano que se suicidou na cadeia após ser acusado por exploração sexual e abuso de crianças e adolescentes. Em agosto de 2019, Epstein foi encontrado morto em sua cela, em um presídio nos Estados Unidos, enquanto aguardava julgamento pelas acusações apresentadas.

Foto: Reprodução Instagram @hrhthedukeofyork

Na época, Andrew classificou a sua relação com Jeffrey como um “grande problema” para a Família Real britânica. Através de um comunicado, ele disse que compreendia a dor das vítimas de Epstein e que “todo mundo foi afetado e que, de alguma forma, quer que o caso se encerre”.

A relação entre os dois foi confirmada após a divulgação de um vídeo que mostrava o Príncipe Andrew na mansão de Epstein, em Nova York, em uma festa. A imprensa britânica passou a cobrar explicações sobre o quanto o Duque de York sabia sobre os crimes de Epstein.

Uma das vítimas de Epstein, Virgina Giuffre (na época conhecida por Virgina Roberts) disse que conheceu o Príncipe Andrew em 2001, quando eles jantaram juntos e depois foram a uma boate em Londres. De acordo com o depoimento dela, os dois teriam tido relações sexuais. Hoje Virginia tem 37 anos mas, em 2001, ela tinha 18 anos.

Em entrevista ao programa Newsnight, da BBC, Andrew disse que “ainda” não se arrependia da amizade com Epstein e que teve “alguns resultados muito benéficos” através do relacionamento amistoso dos dois. Ele negou ter tido alguma relação sexual com Virgina Giuffre e disse que estaria investigando a possibilidade de uma foto e ambos, usada por Virginia como prova, fosse falsa. “Não acredito que seja uma foto minha em Londres porque, quando saio em Londres, uso terno e gravata. Isso é o que eu descreveria como minhas roupas de viagem, (que uso) se eu estiver indo para o exterior. Ninguém pode provar se a fotografia foi ou não manipulada, mas não me lembro de ter sido tirada”, disse ele na época.

O fato é que, depois desse escândalo ter vindo à tona e envolvido um membro da Família Real britânica, Andrew perdeu não só a sua posição como membro sênior da Coroa, mas também negócios e parcerias que fazia com empresas. A gigante das telecomunicações BT foi a primeira a cortar vínculos com Andrew, depois veio o Standard Chartered Bank e a KPMG, esses últimos anunciaram que retiraram o apoio à iniciativa de mentores de negócios do Duque. Quatro universidades australianas também disseram que não continuariam a participação do programa educacional do Príncipe.

Quando estreia a próxima temporada de ‘The Crown’?

Com quinta e sexta temporadas confirmadas para 2022 e 2023 respectivamente, a série ficcional histórica ‘The Crown’, planeja iniciar as filmagens da próxima temporada a partir de julho e, mais do que o roteiro renovado, a série traz também um novo elenco. Isso porque o roteiro dos novos capítulos deve se passar na década de 1990, uma época bastante tumultuada para a realeza por conta das constantes polêmicas envolvendo Charles e Diana.

Dentre as principais mudanças estão as das atrizes que farão os papéis da Rainha Elizabeth e da Princesa Diana, Imelda Staunton e Elizabeth Debicki, respectivamente. Além disso, entram no elenco Dominic West como o Príncipe Charles, Jonathan Pryce como o Príncipe Philip e Lesley Manville como a Princesa Margaret. A informação foi confirmada pela Variety.

Por conta das restrições sanitárias impostas pelas autoridades de saúde no Reino Unido, as gravações foram postergadas, mas devem iniciar em junho. O problema principal dos roteiristas é que a maioria das cenas será gravada em Londres, onde as restrições são mais severas.