Príncipe Louis está completando hoje, 23, três anos e o clique foi feito por Kate Middleton. Que gracinha!

Um registro de uma mãe apaixonada pelos seus filhos. Assim podemos traduzir a foto postada no perfil oficial do Instagram de William e Kate do filho caçula do casal. O Príncipe Louis completa hoje, 23, seu terceiro aniversário e a foto escolhida para celebrar foi feita pela mãe, Kate Middleton.

No perfil oficial de Kate e William, uma foto do Príncipe Louis acompanhava a seguinte legenda: “Três amanhã! 🚲 Tirada no início desta semana pela Duquesa, antes de ele partir para seu primeiro dia de creche, O Duque e a Duquesa têm o prazer de compartilhar uma nova imagem do Príncipe Louis. 🎈”

“O duque e a duquesa de Cambridge têm o prazer de compartilhar uma nova fotografia antes do terceiro aniversário do príncipe Louis, amanhã”, disse o Palácio de Kensington em um comunicado na quinta-feira, 22.

Kate e William postaram a foto um dia antes do aniversário de Louis, um clique feito antes de ele partir para o seu primeiro dia de pré-escola. Louis está feliz, com sua mochila no ombro e montado na bicicleta, pronto para iniciar sua vida escolar. O jovem príncipe está frequentando a Willcocks Nursery School, em Londres, a mesma escola que a irmã mais velha que a princesa Charlotte frequentou.

A escola fica a uma curta distância de carro da casa da residência oficial da família, o Palácio de Kensington. Funciona em um salão da Igreja da Santíssima Trindade, ao lado do Royal Albert Hall e Kensington Gardens, e na mesma rua do Museu de História Natural, Museu da Ciência e Museu Victoria e Albert. É esperado que Louis faça vários passeios educacionais e visitas ao Parque.

Uma fonte próxima à Família Real disse à People na época que Charlotte foi para a escola: “Eles escolheram aquele berçário porque pensaram que seria o primeiro passo ideal para a educação de Charlotte e ficaram impressionados com a equipe que trabalha lá”. A creche fica perto da escola dos irmãos mais velhos. O Príncipe George e a Princesa Charlotte frequentam o Thomas’s Battersea nas proximidades.

Como é a creche do Príncipe Louis?

A creche foi fundada em 1964. Seu site declara: “The Willcocks Nursery é uma escola maternal tradicional que se esforça para manter seu ethos de altos padrões, excelência e boas maneiras.”

As aulas são divididas em manhã e tarde. A escola matinal é estruturada com muitas brincadeiras livres, onde as crianças embarcam nas primeiras fases de aprendizagem da leitura, escrita e compreensão de números simples com o mínimo de pressão. As atividades em grupo incluem cozinhar, cantar, atuar e montar quebra-cabeças. A escola da tarde é menos estruturada, pois é adaptada para crianças mais novas, de dois a três anos, mas oferece uma ampla gama de atividades semelhantes, incluindo arte e música.

A creche cobra £ 3.400 (cerca de R$ 25.700) por quatro meses para crianças que frequentam a escola matinal, enquanto as aulas da tarde custam £ 2.250 (cerca de R$ 17.000). Os pais também podem pagar um adicional para que seu filho participe do Lunch Club, que oferece suas próprias atividades adicionais, separadas da escola matinal, incluindo um jogo em grupo, história, recreação externa e uma atividade como culinária, pintura, teatro ou outras aulas criativas.