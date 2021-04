O Duque de Edimburgo, conhecido também como Príncipe Philip, foi o consorte de um membro da Família Real britânica que mais tempo passou casado. Veja mais curiosidades sobre ele!

“É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real junta-se a pessoas de todo o mundo no luto por sua perda”. Este é um trecho do comunicado oficial expedido pelo Palácio de Buckingham que anunciou a morte do Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth, em 9 de abril.

O Duque de Edimburgo morreu há pouco mais de dois meses de completar 100 anos, após um período de dois meses de internação hospitalar devido a complicações ocasionadas por uma cirurgia do coração.

Príncipe Philip era atraído pelos temas relacionados ao esporte, às tecnologias e à proteção do meio-ambiente. Quando jovem, ele praticava pólo e gostava de conduzir em carruagem desportiva equestre, bem como de iatismo e voo. Ele foi patrono de mais de 800 organizações e instituições de caridade e compareceu a mais de 22.000 compromissos reais antes de se aposentar de funções públicas em 2017. Confira outras curiosidades sobre a vida do Duque de Edimburgo.

73 anos de casamento

O casamento com Elizabeth aconteceu em novembro de 1947. A partir deste momento, Philip renunciou a todos os seus títulos reais anteriores e passou a ser conhecido pelo título de Duque de Edimburgo. Além disso, o pai da Rainha Elizabeth (que ainda era princesa nessa época), o rei George VI, concedeu a Philip o título de ‘Sua Alteza Real’ um dia antes do casamento.

O sobrenome Moutbartten

Para se casar com a futura rainha da Inglaterra, Philip precisou renunciar aos seus direitos dinásticos, ou seja, ao título de príncipe da Grécia e da Dinamarca. Para tentar compensar o marido, a Rainha Elizabeth decidiu conceder a ele o título de Duque de Edimburgo e, além disso, que todos os seus descendentes masculinos que não tivessem títulos reais pudessem levar o sobrenome Mountbatten. Philip sempre questionou ser o único homem no país “que não pode dar seu sobrenome aos próprios filhos”. Esse momento é retratado na série ‘The Crown’.

Por esse motivo, os netos de Philip levam seu sobrenome.

Irmãs casadas com nazistas

Philip foi o quinto filho do Príncipe André, da Grécia e da Dinamarca, e da Princesa Alice, de Battenberg. Philip nasceu em Corfu, uma ilha grega, em junho de 1921. Ele era o mais novo de cinco irmãos. Suas quatro irmãs se casaram com membros da nobreza alemã; uma delas, Cecilie, morreu em um acidente de avião em 1937 junto com seu marido, dois filhos e sua sogra.

Nenhuma de suas três irmãs vivas foi capaz de comparecer a seu eventual casamento com Elizabeth II por causa das relações pós-Segunda Guerra Mundial entre o Reino Unido e a Alemanha e também porque seus maridos eram príncipes e líderes alemães ligados ao regime nazista.

Philip escritor

O Duque de Edimburgo era apaixonado por pólo, caça, pintura, meio ambiente, animais, adorava ler e escrever livros. Ele foi autor de 14 livros, entre os quais há um trabalho sobre pássaros, outro sobre sociedade agrícola e outro sobre condução de carruagem.

Sua mãe tinha problemas mentais e, depois de viúva, virou feira

Alicia de Battenberg, mãe de Felipe, nasceu com surdez congênita, sofria de problemas mentais e teve que ser hospitalizada quando Philip ainda era criança. Este fato o marcou profundamente, já que jamais poderia ter um relacionamento próximo com ela, embora tenha vivido os últimos dois anos de sua vida com ela no Palácio de Buckingham.

