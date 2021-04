Uma última homenagem estava tanto no bilhete deixado pela Rainha sobre o caixão do Príncipe Philip, tanto na escolha das flores que compunham a coroa.

Durante o funeral do Príncipe Philip, realizado no último sábado, 17, sobre o caixão foi colocado um recado da Rainha Elizabeth. A monarca do Reino Unido colocou uma coroa de flores e um bilhete que dizia: “In love memory”, em tradução livre: “em memória amorosa”. O cartão foi escrito à mão e com a borda preta, que segue os rituais de luto da Família Real.

A coroa de lírios brancos, rosas, frésias, jasmin e ervilhas-de-cheiro relembravam os buquês que o Duque de Edimburgo presenteou a Rainha durante os 73 anos de união dos dois. Ele sempre dedicava a ela buquê de lírios em ocasiões especiais como aniversário e nascimento de seus filhos.

Foto: Reprodução Instagram @kensingtonroyal

O Duque de Edimburgo foi sepultado com a presença de apenas 30 convidados na Capela de São Jorge no terreno do Castelo de Windsor. Devido à pandemia, apenas parentes próximos compareceram ao funeral. O Príncipe Philip, faleceu no dia 9 de abril, aos 99 anos, após um período de internação hospitalar devido a complicações ocasionadas por uma cirurgia no coração.

Antes do culto religioso, uma procissão cerimonial solene dentro do terreno do Castelo de Windsor levou o corpo do Duque de Edimburgo até a capela. O príncipe Charles foi o guia da procissão, acompanhado por seus filhos, príncipes Harry e William. Outros membros da realeza também se juntaram à procissão após o cortejo inicial, incluindo os outros três filhos de Philip e da rainha Elizabeth: a Princesa Anne, o Príncipe Andrew e o Príncipe Edward, e também seus respectivos cônjuges. A Rainha Elizabeth foi transportada de carro até a capela.



Vida e morte do Duque de Edimburgo

O Príncipe Philip, morreu na manhã do dia 9 de abril, aos 99 anos. Na conta oficial da Família Real no Instagram (@theroyalfamily), foi postada uma foto do Duque de Edimburgo com a legenda: “É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real junta-se a pessoas de todo o mundo no luto por sua perda”.

Foto: Reprodução Instagram @clarencehouse

Príncipe Philip era atraído pelos temas relacionados ao esporte, às tecnologias e à proteção do meio-ambiente. Ele foi patrono de mais de 800 organizações e instituições de caridade e compareceu a mais de 22.000 compromissos reais antes de se aposentar de funções públicas em 2017.

Depois de se formar em Gordonstoun, uma famosa escola pública britânica, em 1939, Philip se alistou na Marinha Real e lutou durante a Segunda Guerra Mundial, o que lhe rendeu uma ascensão ao posto de Tenente Comandante. Philip conheceu a Rainha Elizabeth, então Princesa Elizabeth, também em 1939, quando ele a conduziu ao Royal Naval College, onde ele estava estudando. Elizabeth, então com 13 anos, teria se apaixonado rapidamente por seu príncipe de 18 anos.

Foto: Reprodução Instagram @clarencehouse

Os dois iniciaram uma correspondência e mantiveram contato durante a guerra. Em 1946, Philip pediu ao pai de Elizabeth, o rei George VI, seu consentimento para pedir sua mão em casamento. O noivado real foi anunciado um ano depois, depois que Elizabeth completou 21 anos, e depois que Philip se naturalizou como cidadão britânico. Ele precisou desistir de seus títulos reais europeus.

O casamento real aconteceu em novembro de 1947. A partir desse momento, Philip renunciou a todos os seus títulos reais anteriores e passou a ser conhecido pelo título de Duque de Edimburgo. Além disso, o pai da Rainha Elizabeth (que ainda era princesa nessa época), o rei George VI, concedeu a Philip o título de ‘Sua Alteza Real’ um dia antes do casamento. Os dois foram casados por 73 anos.