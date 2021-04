Uma fonte ligada à Duquesa de Sussex disse que o casal real está em contato com a Rainha desde que souberam da morte do falecimento do Príncipe Philip, em 9 de abril.

A revista People divulgou que uma fonte ligada à Meghan Markle e ao Príncipe Harry confirmou que o casal real está em constante contato com a Rainha Elizabeth desde que souberam da morte do marido da monarca do Reino Unido, Príncipe Philip, que faleceu aos 99 anos, no dia 9 de abril, no Castelo de Windsor. “Meghan expressou condolências. A Rainha entende por que ela não pode viajar no momento”, publicou a revista.



O Príncipe Harry chegou no último domingo, 11, ao Reino Unido para participar do funeral do avô, o Príncipe Philip, que aconteceu no sábado, 17. A informação foi divulgada pela revista People e pela Entertainment Tonight e confirmada pelo Palácio de Buckingham. “O duque de Sussex está planejando comparecer”, disse um porta-voz real em uma entrevista coletiva, por People.

Foto: Reprodução Instagram @theroyalfamily

Ainda de acordo com a People, Meghan, desejou estar presente ao lado do marido, mas seus médicos não a liberaram para viajar, pois a Duquesa está no terceiro trimestre de gravidez. Ela está esperando o segundo filho do casal, uma menina que deve nascer a partir de junho, e ficou na Califórnia com Archie, que completa 2 anos em 6 de maio.

Embora Meghan não tenha podido comparecer pessoalmente, a fonte confirmou à People que ela e Harry mantiveram “contato constante” com a Rainha Elizabeth após a morte do Duque de Edimburgo: “Sempre foi sabido que Harry voltaria à Inglaterra após o falecimento de seu avô”.

Foto: Reprodução Instagram @clarencehouse

Na última segunda-feira, em entrevista ao canal de TV a cabo norte-americano Entertainment, a jornalista especializada em Família Real britânica Katie Nichol disse que a presença do príncipe pode ser o começo do fim das tensões entre ele e os membros da realeza após a divulgação da entrevista à Oprah Winfrey. “No momento, soube que ele está obviamente muito triste com a morte de seu avô, mas também aliviado e aliviado por estar aqui no Reino Unido e também ansioso para se reunir com sua família”.

Homenagem do Príncipe Harry ao avô

Após divulgar uma mensagem curta, o Príncipe Harry escreveu um texto emocionante sobre o avô e postou na página oficial de sua fundação no dia 14 de abril.

“Meu avô era um homem de serviço, honra e grande humor. Ele era autenticamente em pessoa, com uma sagacidade seriamente afiada e podia prender a atenção de qualquer sala com o seu charme – e também porque você nunca sabia o que ele diria a seguir.

Ele será lembrado como o consorte reinante mais antigo do Monarca, um soldado condecorado, um Príncipe e um Duque. Mas para mim, como muitos de vocês que perderam um ente querido ou avô por causa da dor do ano passado, ele era meu avô: mestre do churrasco, lenda da brincadeira e atrevido até o fim.

Ele tem sido uma rocha para Sua Majestade a Rainha, com uma devoção incomparável, ao lado dela por 73 anos de casamento e, embora eu pudesse continuar, sei que agora ele diria a todos nós, cerveja na mão, ‘Oh, vá em frente!’.

Então, nessa nota, vovô, obrigado pelo seu serviço, sua dedicação à vovó e por sempre ser você mesmo. Você fará muita falta, mas sempre será lembrado – pela nação e pelo mundo. Meghan, Archie e eu (assim como sua futura bisneta) sempre teremos um lugar especial para você em nossos corações”.