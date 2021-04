Errou quem pensou que foi por sua atuação na quarta temporada de ‘The Crown’! O Oscar de Melhor Roteiro Original por ‘Bela Vingança’.

Esmerald Fennell é atriz, diretora e roteirista britânica, tem 35 anos, nasceu em Londres e ficou conhecida do grande público após a sua atuação como Camilla Parker Bowles, da quarta temporada de ‘The Crown’. O filme de sua direção ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original e ela era a única mulher indicada na categoria.

Com um vestido Gucci esvoaçante, cheio de babados e lantejoulas, ela exibiu a barriga da sua segunda gravidez. ‘Bela Vingança’ foi indicado também nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz (pela atuação de Carey Mullingan), Melhor Direção (pelo trabalho de Esmerald Fennell) e Melhor Edição. Emerald é conhecida no Reino Unido por suas atuações em filmes como A Garota Dinamarquesa (2015), Peter Pan (2015) e na série Call the Midwife.

Durante o discurso, Emerald revelou que ‘Bela Vingança’ foi filmado em apenas 23 dias, e ela dirigiu o filme enquanto estava grávida de sete meses de seu primeiro filho. “Este filme foi feito pelas pessoas mais incríveis do mundo, que o fizeram em 23 dias e trouxeram toda a sua genialidade, amor e humor”, disse ela antes de acrescentar que seu filho, nascido em 2019, nasceu poucas semanas depois do fim das filmagens. “Graças a Deus, porque eu estava cruzando as pernas o tempo todo”, acrescentou ela.

O longa, cujo título original é “Promising Young Woman”, faz uma crítica à cultura do estupro e é um suspense, que mistura pitadas de comédia e drama, lançando um olhar sobre as estruturas machistas da sociedade e os efeitos devastadores em suas vítimas. O filme recebeu 91% de aprovação no Rotten Tomatoes.