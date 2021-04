Harry e William devem se encontrar novamente para a inauguração da estátua da Princesa Diana, que marca as celebrações do 60o aniversário de vida de Lady Di.

Após a presença no funeral do avô, Príncipe Philip, no último dia 17 de abril, o Príncipe Harry deve voltar ao Reino Unido e se unir ao seu irmão, Príncipe William em uma ocasião que celebra o 60o aniversário da Princesa Diana.

Os irmãos se reencontraram pela primeira vez após a entrevista de Meghan e Harry à Meghan Markle, que foi ao ar em março, no funeral do Príncipe Philip. Dentre outras coisas, o casal real falou sobre os motivos que os levaram a deixar a família como membros sêniores, o que foi mal recebido tanto pela Rainha, quanto pelo pai e irmão de Harry, Príncipes Charles e William respectivamente. Um dos pontos mais polêmicos foi a revelação de comentários racistas sobre o tom da pele do filho primogênito dos dois, Archie.



Ao final do funeral, os irmãos caminharam lado a lado e conversaram na saída da igreja. O que muitos consideraram um bom começo na resolução das desavenças entre os dois. Três dias depois, Harry voou de volta para os Estados Unidos, para junto da esposa Meghan Markle e do filho. Meghan está nos meses finais da gravidez e o casal real espera seu segundo filho, que será uma menina e nascerá entre os meses de junho e setembro.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

O jornalista norte-americano especialista em Família Real britânica Omid Scobie, da revista Baazar, divulgou que o Duque de Sussex teria se reunido com a Rainha Elizabeth pelo menos duas vezes antes de voltar aos Estados Unidos. A ida do Príncipe Harry ao Reino Unido também foi o primeiro encontro dele com os demais membros da família após a entrevista polêmica dada por ele e por Meghan Markle à apresentadora Oprah Winfrey no início de março.

Quando veremos Harry junto a William novamente?

Os dois irmãos estão planejando se reunir novamente para a inauguração da estátua em homenagem à mãe, Princesa Diana. O evento deve reunir a imprensa e os membros sêniores da Família Real em cerimônia no Palácio de Kensington, para relembrar o aniversário de Lady Di. Ela faria 60 anos se estivesse viva.

A estátua será instalada no local favorito da princesa Diana no Palácio de Kensington: o Sunken Garden. Em 2017, o Sunken Garden foi transformado em uma bela homenagem a Diana no 20º aniversário de sua morte, apresentando uma exibição de suas flores favoritas, como miosótis, lírios brancos, rosas brancas, tulipas, narcisos e margaridas. O jardineiro-chefe do Palácio de Kensington, Sean Harkin, disse que o esquema de cores era uma homenagem ao amor de Diana por brancos e cremes em seu próprio estilo pessoal.

A estátua será inaugurada no dia 1º de julho de 2021, mesma data do 60º aniversário da Princesa Diana. O comunicado oficial foi enviado à imprensa direto do setor de comunicações do Palácio de Kensington e dizia: “A estátua será instalada no Sunken Garden do Palácio de Kensington em 1º de julho de 2021, marcando o 60º aniversário da princesa. Os príncipes esperam que a estátua ajude todos aqueles que visitam o Palácio de Kensington a refletirem sobre a vida de sua mãe e seu legado”.

Quem fará a estátua?

Os dois irmãos encomendaram a estátua em 2017, de forma conjunta. Na declaração oficial, eles informaram: “Já se passaram vinte anos desde a morte de nossa mãe e é o momento certo para reconhecer seu impacto positivo no Reino Unido e em todo o mundo com uma estátua permanente. Nossa mãe tocou tantas vidas. Esperamos que a estátua ajude todos aqueles que visitam o Palácio de Kensington a refletirem sobre sua vida e seu legado”.

A estátua está sendo feita pelo escultor Rank-Broadley, o mesmo que desenhou a imagem da Rainha que é usada em moedas no Reino Unido.

Dúvidas sobre Meghan

Ainda não se sabe se Meghan Markle estará presente na ocasião, visto que ela está nos meses finais da gravidez do segundo filho, fruto do seu casamento com o Príncipe Harry. O casal já divulgou que estão esperando uma menina, mas a data provável do parto não foi divulgada. Eles só informaram que o nascimento deve acontecer nos meses de verão no hemisfério norte, de junho a setembro.