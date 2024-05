Caso von Richthofen: único culpado ainda preso, Cristian Cravinhos quer voltar ao regime aberto

Dos três culpados pela morte do casal von Richthofen, em 2002, Cristian Cravinhos, de 48 anos, é o único que ainda está preso, embora esteja atualmente no semiaberto da Penitenciária do Tremembé (tem que voltar à noite para dormir na cadeia). Suzane e seu namorado, Daniel Cravinhos, há muito já avançaram para o regime aberto e vivem suas respectivas vidas com discrição.

Cristian foi condenado a 38 anos de cadeia e chegou a deixar a prisão em 2017 para o regime aberto, mas envolveu-se em uma briga com a namorada, que o acusou de agressão. Apesar de ela não ter registrado queixa, quando a polícia chegou ele estava fora de sua cidade domicílio e em um bar, descumprindo as regras

Ele a teria agredido, mas a vítima não registrou a ocorrência. Por estar descumprindo as regras do regime aberto, pois estava fora da cidade de seu domicílio e em um bar, Cristian foi detido tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 1 mil em espécie, o que gerou um flagrante e o retorno ao regime fechado.

Agora, a advogada de Cristian entrou com novo pedido de progressão de pena, alegando que o preso tem bom comportamento, trabalha na cadeia e sempre voltou das saidinhas temporárias que recebeu, além de ter cumprido metade de sua pena total.

“O reeducando já cumpriu o tempo suficiente de sua reprimenda em regime semiaberto, o qual, com grande perspicácia lhe serviu como instrumento de reparação de seu caráter, de sua moral, corrigindo sua personalidade e, consequentemente, afastando o desejo de delinquir, e a progressão ao regime mais brando é que se impõe”, alega em seu pedido.