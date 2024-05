Fuvest 2025: pedido de isenção da taxa de inscrição do vestibular pode ser feita até 12 de julho

Estudantes interessados em participar do vestibular 2025 da Fuvest para tentar uma vaga na Universidade de São Paulo (USP) têm até 12 de julho para pedir a redução ou isenção da tada de inscrição, que é de R$ 211.

As solicitações devem ser feitas diretamente pelo site da Fuvest (www.fuvest.br).

O resultado dos pedidos de redução e isenção da taxa de inscrição será divulgado em 5 de agosto. O candidato que não for contemplado pode entrar com recurso entre 5 e 12 de agosto também pelo site, na área do candidato do site da Fuvest.

A isenção total será concedida com preferência às pessoas que vivem situação de vulnerabilidade social ou àqueles que têm renda bruta do candidato ou per capita da família até R$ 2.118,00. As faixas de rendas maiores, até R$ 4.236,00, podem dar direito à redução em até 50% da taxa.

Podem entrar com pedido de isenção ou redução dos estudantes que estão cursando ou tenham concluído o ensino médio em escola do sistema público, por exames nacionais de certificação, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Também estão aptas as escolas que não pertençam ao sistema público, mas cujo ensino é gratuito, como Senai, Sesi e Senac, ou particular, quando o aluno for bolsista.

As inscrições para a Fuvest 2025 começam em 19 de agosto e vão até 8 de outubro. As provas de primeira e segunda fase serão realizadas, respectivamente, em 17 de novembro e 15 e 16 de dezembro de 20-24. Mais informações em www.fuvest.br.