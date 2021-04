Nova série do universo de ‘Game of Thrones’ já iniciou a produção e o Príncipe Philip, de ‘The Crown’, será um dos personagens mais importantes. Confira!

‘House of the Dragon’ é baseado no livro ‘Fire & Blood’ de George R.R. Martin, que assinou recentemente um contrato geral de cinco anos para criar conteúdo para HBO e HBO Max. A estreia está prevista para 2022.

Segundo a Variety, desvendará a história dos antepassados de Daenerys Targaryen, os famosos domadores de dragões. O eventos se passam 300 anos antes de ‘Game of Thrones’ e o foco inicial será a grande batalha em que os Targaryen conquistaram Westeros, quando Aegon I Targaryen, apoiado por suas duas esposas-irmãs (Visenya e Rhaenyra), seus dragões e seu pequeno exército, conquista Westeros. Depois, o roteiro prevê outro momento histórico da dinastia Targaryen: a guerra civil Targaryen, que ficou conhecida como a Dança dos Dragões.

Parte do elenco já foi divulgada e a HBO mostrou ontem como os atores estão se preparando para as gravações, seguindo os protocolos de segurança sanitária por conta da pandemia da Covid-19. Paddy Considine, de ‘The Outsider’, interpretará o Rei Viserys Targaryen, o sucessor do Velho Rei Jaehaerys Targaryen, para se sentar no trono de Westeros.

Olivia Cooke, de ‘Bates Motel’, interpretará Alicent Hightower, filha da Mão do Rei, Otto Hightower, que será interpretado por Rhys Ifans. Matt Smith, o Príncipe Philip da primeira e segunda temporadas de ‘The Crown’, interpretará o Príncipe Daemon Targaryen, o irmão mais novo do Rei Viserys, que Otto acredita ser uma ameaça ao seu rei. Emma D’Arcy interpretará a Princesa Rhaenyra Targaryen, uma domadora de dragões.

As imagens foram divulgadas pela conta oficial da série no Twitter e um dos posts dizia: “O fogo vai reinar. A série original #HouseoftheDragon está oficialmente em produção. Em breve para @HBOMax em 2022”.

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022.

Vem mais por aí

Miguel Sapochnik e Ryan Condal serão co-showrunners de ‘House of the Dragon’ e também serão produtores executivos junto com Martin e Vince Gerardis. Martin e Condal co-criaram a série ‘Game of Thrones’. Sara Lee Hess também atuará como roteirista e produtora executiva; Ron Schmidt também será o produtor executivo. Sapochnik dirigirá o piloto e episódios adicionais. Clare Kilner e Geeta V. Patel também dirigirão a direção e co-produção executiva de Greg Yaitanes.

Nas últimas semanas, a HBO revelou que atualmente existem vários programas ambientados no universo “Game of Thrones” em andamento na HBO e na HBO Max. Entre eles está uma adaptação em série das novelas de Martin ‘Tales of Dunk and Egg’. Martin é produtor executivo de todos os programas. De forma concreta, seu trabalho será de produção e supervisão de pré-sequência de ‘Game of Thrones’. Até agora, a produção em estágio mais avançado é ‘House of the Dragon’, com estreia prevista para 2022.

A Variety informou com exclusividade que a série ‘Tales of Dunk and Egg’ está em desenvolvimento inicial na HBO, enquanto um projeto de animação ‘Game of Thrones’ está em andamento na HBO Max.