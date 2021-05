‘Rua do Medo’: Netflix lançará trilogia de terror adaptada de série de livros

Filmes entrarão para o catálogo da gigante do streaming mundial em três semanas consecutivas. Confira o trailer!

A Netflix anunciou sua próxima produção que promete deixar muita gente com medo olhando para a TV. ‘Rua do Medo’ é a trilogia de longas que entrará para o catálogo em julho: a cada semana um novo filme entrará no catálogo da Netflix e todo são baseados na série de livros homônima de R.L. Stine. Confira o trailer.

Os três filmes são interconectados e a trama se passa em três períodos de tempos diferentes ao longo de 300 anos. O roteiro se passa na cidade fictícia de Shadyside, Ohio, e é centrado em um grupo de adolescentes que descobrem que os eventos aterrorizantes que assombraram sua cidade por gerações podem estar todos conectados e podem ser os próximos alvos.

O primeiro filme, ‘Rua do Medo Parte 1: 1994’, chegará à Netflix em 2 de julho; a ‘Parte 2: 1978’, chegará em 8 de julho; e, por último, a ‘Parte 3: 1666’, completa a saga a partir de 16 de julho.

Leigh Janiak dirigiu a franquia e disse à Variety: “Filmamos todos os três filmes de ‘Rua do Medo’ durante um verão louco e sangrento. É um sonho que o público agora experimente a história da mesma maneira, de forma sequencial, com apenas uma semana de espera entre os longas. Mal posso esperar para dar as boas-vindas a todos no mundo de ‘Rua do Medo’ em 1994, 1978 e 1666!”.

A trilogia foi originalmente criada na Fox e estava programada para estrear nos cinemas, mas a Netflix comprou os direitos de exibição no ano passado.

R.L. Stine, que mais tarde escreveu a série de livros infantis ‘Goosebumps’, acha que os próximos filmes podem exigir mais orientação dos pais. “Os fãs de ‘Rua do Medo’ terão um prazer e algumas grandes surpresas com os longas. Isso significa muito mais emoções e muito mais terror! Eu já vi a trilogia de Leigh Janiak, que será lançada na Netflix em julho, e posso dizer que os sustos e os gritos são mais do que eu esperava. Que divertido ver os horrores de Shadyside ganhando vida!”.