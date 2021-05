Elizabeth Olsen fala sobre ‘Doctor Strange 2’

A Feiticeira Escarlate será um personagem importante na Fase Quatro do MCU.

Com estreia programada para 25 de março de 2022, ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, já tem suas primeiras informações reveladas por ninguém mais, ninguém menos, que Elizabeth Olsen, a Wanda Maximoff, nossa Feiticeira Escarlate do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe).

Depois de estrelar sua própria série spinoff para a Disney +, Olsen continuará a interpretar Wanda Maximoff na próxima sequência de Doctor Strange da Marvel. A atriz falou recentemente sobre as mudanças em sua personagem, expressando uma afinidade e conexão mais fortes agora que ela abraçou totalmente seu papel e poder como a Feiticeira Escarlate.

De acordo com uma entrevista dada à revista Glamour espanhola, Olsen não teria tido nenhuma folga sequer após as filmagens de WandaVision no ano passado e que tem estado metida no MCU desde então. Ela disse: “Eu realmente gostaria que fosse o roteiro que alguém compartilhou comigo um pouco mais cedo. Eu tive contato com a sinopse de ‘Doctor Strange 2’ antes de irmos para as últimas 8 semanas de filmagem de ‘WandaVision’, ainda durante a pandemia. Eu descobri em agosto do ano passado. E então, eu terminei de filmar ‘WandaVision’ em uma quarta-feira e voei para a Inglaterra em uma segunda-feira”.

Uma trajetória

Apesar de ter ingressado na Marvel Cinematic Universe anos atrás, a atriz Elizabeth Olsen está finalmente conquistando o seu lugar como a Feiticeira Escarlate em projetos como ‘WandaVision’ e ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’.

“Passei os últimos 7 anos interpretando essa personagem e ela mudou e cresceu comigo. Mas foi só até ‘WandaVision’, e agora a sequência de Doutor Estranho, é que senti um sentimento de propriedade e licença criativa com ela”, disse Olsen. A Feiticeira Escarlate será um personagem importante na Fase Quatro do MCU.

O que vem por aí

No dia 3 de maio, a Marvel lançou um teaser para anunciar as próximas produções. Um vídeo para celebrar o que já foi construído e dar as boas-vindas às novas produções que estreiam em 2021, 2022 e 2023. E a primeira a ser mostrada é ‘Viúva Negra’, que chegará aos cinemas e ao catálogo da Disney Plus como filme Premier Access em 9 de julho. ‘Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis’, estrelando Simu Liu, chega aos cinemas em 3 de setembro.

Em novembro é a vez de ‘Os Eternos’, filme da vencedora do Oscar Chloé Zhao sobre uma raça de seres imortais que protegem a Terra de vilões chamados de Deviants. O novo filme da Marvel que traz os heróis criados por Jack Kirby em 1976. As gravações terminaram em fevereiro de 2020 e os trabalhos de pós-produção do longa foram afetados pela pandemia da COVID-19. Inicialmente, a estreia estava agendada para novembro de 2020, mas teve que ser adiada.

O olhar para o futuro e o anúncio das produções em fase final de produção ou em andamento é dado a partir de ‘Homem-Aranha: No Way Home’ deve estrear em 17 de dezembro deste ano.

O início de 2022 será marcado por ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, que tem data agendada para 25 de março, seguido por ‘Thor: Amor e Trovão’, que chega aos cinemas em 6 de maio do próximo ano.