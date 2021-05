[TRUE CRIME] Netflix estaria avaliando uma terceira temporada de ‘Mindhunter’

Uma fonte confirmou que David Fincher e a Netflix estão conversando sobre uma terceira temporada da série que retrata as investigações e estudos de dois detetives do FBI sobre serial killers.

Após “espera indefinida”, a série policial ‘Mindhunter, baseada em livro homônimo, pode estar ensaiando sua volta à Netflix. O site especializado Geekosity Mag confirmou que o produtos executivo da série David Fincher está em negociações com a Netflix para permitir uma nova temporada.

Desde que as estrelas da série Jonathan Groff, Holt McCallany e Anna Torv foram dispensadas de seus contratos em janeiro de 2020, os fãs das histórias baseadas em crimes reais ficaram mais tristes. Isso porque, mesmo com as ótimas avaliações dos espectadores (94% de aprovação no Rotten Tomatoes), a série inspirada no livro de John E. Douglas e Mark Olshaker não conseguiu uma tão esperada renovação pela gigante do streaming mundial.

Mas, de acordo com as informações uma entrevista dada à Vulture, Fincher disse que “foi um programa muito caro”. “Nós conversamos sobre ‘Termine Mank e então veja como você se sente’, mas eu honestamente não acho que seremos capazes de fazer isso por menos do que eu fiz na segunda temporada. E em algum nível, você tem que ser realista: os dólares têm que ser iguais aos olhos”, completou Fincher.

O que diz a Netflix

O CEO da Netflix, Ted Sarandos, e a vice-presidente de conteúdo original, Cindy Holland, não discutiram com Fincher sobre sua decisão de parar com a série na segunda temporada. Os rumores são que eles queriam que Fincher continuasse trabalhando com eles, dando-lhe a escolha de qual projeto trabalhar.

Depois de um ano sem notícias sobre a série, uma fonte do Small Screen revelou: “Tudo o que posso realmente dizer sobre o ‘Mindhunter’ é que as conversas entre o Netflix e o Fincher estão em andamento. Eles estão discutindo a possibilidade de trazer a série de volta para uma terceira temporada. Ainda é muito cedo, mas Fincher parece mais otimista com o projeto. Fincher e Netflix estão conversando”.

Nada delimitado

A fonte não pôde adiantar se de fato existe um forte rumor sobre uma terceira temporada, já que ainda não foi decidido o orçamento. Foi exatamente o orçamento que fez com que Fincher parasse a série na segunda temporada. Mas é bom saber que as portas continuam abertas.