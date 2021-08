Friends: Quem é a atriz que confessou ter levado itens do set de gravação após o fim da série?

Que Friends é uma produção de grande sucesso, isso você possivelmente já deve saber e aos que têm dúvidas, “Friends: The Reunion”, que estreou este ano, está para reforçar isso. E junto com o novo lançamento, de acordo com informações compartilhadas, os atores concederam uma entrevista à People na qual contaram alguns detalhes dos bastidores. Ficou curioso?

Jennifer Aniston revela ter levado item após fim das gravações de Friends

Isso mesmo! Segundo detalhes divulgados pelo portal Vader, Jennifer Aniston, que interpretou durante o show a personagem Rachel Green, contou que após o fim da série, levou embora um vestido que era utilizado por Monica Geller (Courteney Cox). “Eu ainda tenho e uso até hoje”, disse Aniston.

Aniston não foi a única!

Outros atores da série também contaram durante a entrevista que garantiram suas “lembranças” da produção. Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) disse que levou os anéis de sua personagem. Já Matt LeBlanc revelou que tirou a moldura da placa “I love Friends”.

