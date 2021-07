17ª temporada de ‘Grey’s Anatomy’ estreia na Netflix nos Estados Unidos. Mas e no Brasil?

Após uma temporada intensa e cheia de surpresas para os fanáticos, a season 17 de Grey’s Anatomy finalmente estreou no último dia 3 de julho nos Estados Unidos. Mas em contrapartida, a pergunta que não quer calar é: e no Brasil, quando será o lançamento? Acompanhe este texto até o final, pois te explicaremos todos os detalhes adiante.

17ª temporada de Grey’s Anatomy no Brasil

Embora nos Estados Unidos a temporada 17 já tenha sido transmitida e agora adicionada ao catálogo Netflix US, no Brasil, para que isso aconteça é necessário alguns passos antes. Veja abaixo o principal deles:

Para quem acompanha Grey’s Anatomy no Brasil, para que a season atual seja adicionada em plataformas de streaming é necessário que todos os episódios sejam transmitidos na Sony primeiramente. Atualmente, este canal televisivo [Sony] se encaminha para a exibição 17×16, tendo somente mais um (1) depois deste.

Isso quer dizer que a 17ª já tem estreia confirmada no Brasil?

Sobre esta pergunta a resposta é não. Embora as exibições pela Sony sejam importantes, até o momento, a Netflix Brasil não se manifestou sobre a inclusão da nova temporada em seu catálogo.

De toda forma, vale ressaltar que possivelmente teremos novidades a partir do dia 20 de julho, que é quando supostamente terminam as transmissões no canal pago [Sony].

Como faço para assistir aos episódios finais de Grey’s Anatomy?

O ponto principal e mais importante para conferir os dois últimos episódios da 17ª temporada, é que você tenha acesso a um plano de TV por assinatura e que conte com a Sony em sua grade de programação.

Grey’s Anatomy tem lançamentos semanais, sempre às terças-feiras, às 21h.

