Dia Mundial do Rock: 4 produções nacionais disponíveis nos streamings que você precisa assistir já

Hoje (13) é celebrado o Dia Mundial do Rock, este gênero musical que ganhou seu espaço com o passar do tempo e que conta com grandes ícones conhecidos nacional e internacionalmente.

E que tal aproveitar a oportunidade e celebrar esta data conferindo algumas produções disponíveis nas plataformas de streaming? Caso tenha se interessado, confira abaixo uma listinha com 5 dicas que separamos especialmente para você.

Preparado para nossa lista do Dia Mundial do Rock?

1 – Cazuza – O Tempo Não Para (2004)

Disponível na plataforma GloboPlay, este filme visita todas as fases da vida de Cazuza, passando por períodos como o Barão Vermelho e sua carreira solo.

2 – Somos tão jovens (2013)

Você é fã de Renato Russo e Legião Urbana? Então não pode deixar de acompanhar esta produção que está disponível na plataforma Amazon Prime Video e que conta a história de um jovem que sonhava em se tornar uma estrela do rock.

3 – Chorão: Marginal Alado (2019)

Não podemos falar de rock nacional sem citar o Chorão, não é mesmo? Disponível nas plataformas Apple TV, YouTube Filmes, Vivo Play, Looke, Google Play e Now, esta produção documental passa pelos diversos momentos íntimos da vida do cantor e sua vida com o Charlie Brown Jr.

4 – Raul, o Início, o Fim e o Meio (2011)

Toca Raul! Seguindo a linha de documentários, você não pode deixar de conferir todos os detalhes desta produção que está disponível no catálogo Netflix.

