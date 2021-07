Novo episódio de ‘Grey’s Anatomy’ estreia esta semana; aqui está a forma de assisti-lo

Já pode começar a preparar a pipoca, pois esta semana teremos mais uma exibição de Grey’s Anatomy no Brasil. E se você ainda não conferiu nenhum episódio, mas quer ficar por dentro do que acontecerá nas transmissões finais da série médica, nós te explicamos a seguir todos os detalhes. Vamos conferir?

Como faço para assistir ao episódio 17×16?

Para acompanhar ao próximo episódio, é necessário que você tenha um plano de TV por assinatura e que contemple a Sony em sua grade de programação.

Aos que não sabiam dessa informação, este canal televisivo [Sony] é responsável por transmitir os episódios antes de que cheguem aos catálogos de plataformas de streaming no Brasil.

Confira abaixo todos os detalhes para poder assistir a próxima exibição:

Quando? Sempre às terças-feiras;

Sempre às terças-feiras; Horário? 21h;

21h; Próximo episódio? 17×16, previsto para 13/07/2021.***

*** Sujeito à alteração por parte do canal televisivo, sem prévio aviso.

Importante: Como já alertado em outras oportunidades, cabe ressaltar que por enquanto ainda não é possível assistir em território nacional aos episódios já exibidos. Isso só será possível quando a Sony termine de transmitir os episódios e os streamings se manifestem sobre o tema, com a inclusão da season 17 em suas respectivas plataformas.

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

A Netflix já tem a 17ª temporada? Como assim?

Essa é uma dúvida que pode ter surgido recentemente, após uma publicação no Instagram do perfil @Shondaland. Contudo, vale reforçar que não, a 17ª temporada de Grey’s Anatomy só estreou na Netflix nos Estados Unidos.

Quer entender melhor o que aconteceu? Confira todos os detalhes em: 17ª temporada de ‘Grey’s Anatomy’ estreia na Netflix nos Estados Unidos. Mas e no Brasil?

Que tal um spoiler do que acontecerá no episódio 17×16 de Grey’s Anatomy?

Atenção: a partir daqui, este texto conterá detalhes de exibições de Grey’s Anatomy que não foram transmitidas no Brasil. Assim sendo, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Mas antes de compartilharmos qualquer informação, queremos te convidar a conferir abaixo a promo da exibição 17×16. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

Sobre os pontos que você acabou de assistir, vale esclarecer alguns detalhes:

Primeiro: Meredith (Ellen Pompeo) não se sente preparada para voltar a operar, então, como saída, Bailey (Chandra Wilson) faz uma proposta para a médica. A pergunta que não quer calar é: Grey irá aceitar?

não se sente preparada para voltar a operar, então, como saída, faz uma proposta para a médica. A pergunta que não quer calar é: Grey irá aceitar? Segundo: Link (Chris Carmack) que expandir a família, com mais um filho, porém Amelia (Caterina Scorsone) não está confortável com esta ideia. Se prepare, pois diferente do que muitos imaginam, esta história ainda tem muita coisa para render 👀;

que expandir a família, com mais um filho, porém não está confortável com esta ideia. Se prepare, pois diferente do que muitos imaginam, esta história ainda tem muita coisa para render 👀; Terceiro: Por fim, não podemos deixar de falar da relação de Luna e em especial da tentativa de Jo Wilson (Camilla Luddington) em se tornar sua mãe. Vai dar certo? E se não, isto será algo definitivo?

Uma coisa podemos te adiantar: além da pipoca, você deve preparar o coração, pois este episódio promete momentos emocionantes.

