‘Friends: The Reunion’ tem último trailer revelado antes da estreia

Especial vai reunir os 6 amigos mais populares e queridos das séries de todos os tempos. Prepare o lencinho!

Com estreia prevista para 27 de maio na HBO Max, a HBO decidiu dar aos fãs da icônica série ‘Friends’ mais um gostinho do que será o especial gravado com os protagonistas e convidados.

Na última quarta-feira, 19, foi realizado um encontro improvisado entre os atores na Califórnia. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer estarão juntos de volta para celebrar uma das séries mais famosas de todos os tempos em ‘Friends: The Reunion’. Confira o último trailer divulgado.

“Onde está a caixinha de lenços?”, diz Jennifer Aniston quando entra no set de filmagem, recriado para que os atores revivessem o tempo que passaram gravando a série. Na semana passada, a HBO Max já havia lançado um primeiro trailer, mas foi algo muito breve, com somente um take mostrando os seis amigos caminhando juntos para uma versão instrumental da música tema do programa, “I’ll Be There For You”, dos Rembrandts.

‘Friends: The Reunion’ terá convidados famosos como Reese Witherspoon, Tom Selleck, Maggie Wheeler, Elliott Gould, Lady Gaga, Mindy Kaling e Justin Bieber.

O atraso por conta da pandemia

O início das gravações estava previsto para o final de março de 2020, mas a pandemia do coronavírus atrasou muitas produções cinematográficas e com ‘Friends’ não foi diferente. Em entrevista à tv norte-americana SiriusXM, em 3 de março deste ano, o ator David Schwimmer disse que as gravações iriam acontecer no início de abril. “Encontramos uma maneira de filmar de forma mais segura e haverá uma parte que terá que ser filmada ao ar livre por causa dos protocolos anti-COVID”, disse David.

O diretor de conteúdo da HBO, Casey Bloys, disse em entrevista ao Entertainment Weekly que as gravações foram atrasadas por conta da pandemia. “Não sei exatamente. Imagino que eles estejam fazendo algumas coisas aqui e ali. Mas sim, a ideia é que eles estejam juntos. A situação devido ao COVID tem sido complicada, não só para isso, mas para toda a produção televisiva. Então, estamos lidando com isso, mas será nesta primavera”.

Bloys confirmou a postagem do ator Matthew Perry (Chandler) havia divulgado no seu Twitter, que os seis protagonistas de ‘Friends’ se encontrariam novamente em março de 2021. Ou seja, um ano depois do esperado. O ator escreveu: “A reunião de ‘Friends’ está sendo remarcada para o início de março. Parece que temos um ano agitado chegando. E é assim que eu gosto!”.

Como será?

O especial é um episódio improvisado, no qual os atores não interpretarão seus respectivos personagens de ‘Friends’, com exceção de um momento muito específico. O ator David Schwimmer (Ross) disse que a ideia do especial é ser um encontro do elenco e que eles discutam como foram seus anos de trabalho na série e como seguiram suas carreiras após o término. Trata-se de um roteiro de não ficção.

Anteriormente, Jennifer Aniston disse ao Deadline, que esse formato era mais atrativo para todos os envolvidos na série, não somente os atores, mas também os produtores, os criativos, diretores, etc. “Vai ser ótimo. Isso também nos deu mais tempo para torná-lo ainda mais emocionante e divertido do que isso teria sido se tivéssemos gravado em 2020. Vocês nunca vão se livrar de ‘Friends’, desculpe. Vocês estão presos conosco para o resto da vida, rapazes”.

A série ‘Friends’, foi criada por Marta Kauffman e David Crane, e foi ao ar por 10 temporadas na NBC, de 1994 a 2004.