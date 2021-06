Vídeo: Elenco de ‘Friends’ surpreende fãs cantando música tema da série

Prepare-se para um momento nostalgia!

Parece que ainda vamos falar muito sobre o especial ‘Friends: The Reunion’, que trouxe um gostinho nostálgico para os fãs da série. Isso porque os atores queridinhos de uma das séries de maior sucesso da TV ainda estão revivendo esse momento. E os fãs agradecem!

Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer estiveram no talk show do apresentador, ator e cantor estadunidense James Corden e eles os levou para um passeio em um carrinho de estúdio. Corden deu carona aos seis atores do estúdio da Warner Bros. e os levou até a cafeteria Central Perk dentro da cidade cenográfica da Warner.

Enquanto gargalhavam, James Corden não perdeu a oportunidade de fazer os friends cantarem a música tema da série. Com palminhas sincronizadas, os seis cantaram em um momento que aqueceu o coração dos fãs.

O especial

O especial ‘Friends: The Reunion’ estreou na última quinta-feira, 27, na HBO Max e Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer estiveram juntos de volta para celebrar uma das séries mais famosas de todos os tempos.

Com a presença de convidados famosos, como Reese Witherspoon, Tom Selleck, Maggie Wheeler, Elliott Gould, Lady Gaga, Mindy Kaling e Justin Bieber, o especial é um episódio improvisado, no qual os atores não interpretarão seus respectivos personagens de ‘Friends’, com exceção de um momento muito específico.

Fontes próximas ao projeto disseram ao site especializado Variety que, no ano passado, cada um dos 6 atores recebeu um cachê entre US $ 2,5 e US$ 3 milhões de dólares para participar do especial. Se convertermos esses milhões de dólares em reais, teremos uma quantia entre R$ 13 e 15 milhões de reais.

Se você acha que terminou por aí, saiba que os ganhos sobre os direitos da série não acabaram quando o último episódio foi ao ar. Ano passado, todas as dez temporadas de ‘Friends’ deixaram a Netflix e migraram para a HBO Max em um acordo que, segundo rumores, custou à Warner Media mais de US $ 400 milhões pelos direitos da série original (cerca de R$ 2 bilhões de reais).