Friends: Amada atriz revela que odiava esta parte da série; ‘fiz pelo show’

Se há uma coisa que não se pode negar é que os fãs amavam tudo ou quase tudo que era criado para a história de Friends, não é mesmo? Mas, e os atores, será que gostavam do que faziam? Nós te contamos a seguir um detalhe que diversos dos fanáticos pela produção não sabem.

Lisa Kudrow não gostava de tocar violão

Isso mesmo! Embora o estilo musical um “pouco diferente” de Phoebe Buffay fosse evidente, a verdade é que isso possivelmente era um reflexo das preferências da atriz Lisa Kudrow.

Você possivelmente se lembra da música “Smelly Cat”, né? Caso não se recorde, assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube com esta cena e se quiser, ative as legendas com opção de tradução para o português. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

Sobre não gostar de tocar violão, de acordo com o portal Vader, Lisa teve um professor que a ensinou a tocar alguns acordes, mas que de fato não gostava do instrumento e isso refletiu em sua personagem. “Eu não gostava de violão. Não estava entendendo. Então, acho até que perguntei: ‘E se ela tocar bongô?’. Foi algo que eu realmente odiei na série, mas fiz pelo show”, afirmou.

