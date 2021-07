Gostou da 2ª temporada de ‘Eu Nunca…’? Então você precisa assistir estas 5 séries na Netflix

Que a segunda temporada de “Eu Nunca…” foi um sucesso no Brasil e em outros países, isso você possivelmente já deve saber. Mas, o que fazer então enquanto a Netflix não confirma uma nova season?

Sobre a pergunta feita anteriormente, queremos te convidar a conferir uma listinha com 5 produções super legais que estão disponíveis no catálogo da plataforma de streaming, algumas delas com mais de uma temporada. Vamos lá? 🍿🎞️📺

1 – Atypical (2017)

Com 4 temporadas disponíveis na Netflix, a trama conta a história de Sam (Keir Gilchrist) um adolescente com transtorno do espectro autista (TEA) que tem o desejo de ter uma vida amorosa e independente, mas ao mesmo tempo tem que lidar com os desafios de ter uma mãe superprotetora.

2 – Como Vender Drogas Online (Rápido) (2019)

Esta produção alemã, que também tem prioritariamente jovens como protagonistas, conta a história de um garoto que para recuperar sua ex-namorada, começa a vender drogas online. O grande ponto na trama é que a história pode se tornar maior do que ele imagina.

3 – Fate: A Saga Winx (2021) – Netflix

Lançada este ano, caso ainda não tenha assistido e goste do famoso Clube das Winx, prepare a pipoca para assistir uma versão das fadas para adultos.

4 – October Faction (2020)

Você gosta de produções de terror? Então, deve incluir esta série em sua lista. A trama conta a história de uma família que era parte de uma sociedade secreta responsável por caçar monstros.

5 – On My Block (2018)

Com três temporadas já disponíveis no catálogo Netflix, a série conta a história de um grupo de amigos adolescentes que se unem para superar os desafios do ensino médio e de seu bairro.

