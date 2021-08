Friends: Ator revela dura realidade antes de bombar na série; ‘Tinha exatos 11 dólares no bolso’

Não é segredo para ninguém que os atores de Friends ganharam bastante dinheiro ao longo das 10 temporadas gravadas do show e aos que têm dúvidas sobre esta afirmação, a estreia recente “Friends: The Reunion’ veio para reforçar isso.

Aproveite e leia depois:

No entanto, diferente do que muitos pensam, nem todos os artistas que integram o elenco tinham uma vida com muito dinheiro antes de estrearem na produção que é sucesso de audiência. Vamos entender melhor? [Continua depois do destaque abaixo].

Leia mais sobre Friends:

Matt LeBlanc tinha apenas 11 dólares

via GIPHY

Isso mesmo! De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Fotogramas, o ator, responsável por interpretar o personagem Joey Tribbiani, contou mais detalhes sobre este tema. “Foi a minha quarta série de televisão e as outras três falharam. Eu tinha exatamente US $11 no bolso quando fui contratado”, afirmou Matt.

Antes de atuar em Friends, LeBlanc esteve em produções como: “TV 101”, “Top of the Heap” e “Vinnie & Bobby”.

#FicaADica

Quer ficar por dentro de várias curiosidades sobre a série e seus bastidores? Ative as notificações e acompanhe nossa página, pois traremos novidades diárias.

E então, o que acha de conferir mais uma notícia de Friends?