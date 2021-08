Novo ator em ‘Grey’s Anatomy’? Descubra quem é o artista que pode integrar a 18ª temporada

Para a tristeza dos fãs, a 17ª temporada de Grey’s Anatomy foi marcada pela saída de três importantes atores do elenco. Caso ainda não tenha chegado nesta season, estamos falando de ALERTA DE SPOILER: Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca), Jesse Williams (Jackson Avery) e Greg Germann (Tom Koracick).

Quer entender melhor sobre o final de cada personagem? Confira depois os destaques abaixo:

Novo personagem na área?

Embora as notícias tristes que os fanáticos tiveram que lidar na última etapa da série e a surpresa de que Kate Burton (Ellis Grey) estará na season 18, outra novidade animou os fanáticos. Se você se pergunta o motivo, estamos falando de um possível novo ator que integrará a trama médica em sua estreia.

De acordo com diversos perfis de fãs da série, Michael Gazin publicou recentemente uma foto em seu perfil do Instagram e Twitter (atualmente privados), no qual compartilhou que estaria no set de gravação de Grey’s Anatomy. Confira a publicação abaixo e continuamos em seguida, combinado? (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

Michael Gazin publicou em seu Instagram e Twitter essa foto nos bastidores de #GreysAnatomy anunciando que irá participar da 18ª temporada da série.



Não sabemos qual será o papel do ator, mas os fãs têm lembrado que a vaga para Cirurgião Plástico está em aberto no Grey Sloan. pic.twitter.com/nUfYYp4OAH — Portal Grey's BR (@PortalGreysA) August 15, 2021

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

Afinal, ele realmente participará da 18ª temporada?

Até o fechamento desta matéria, em 16-08-2021, às 17h30, horário de Brasília, não foram revelados detalhes oficiais de que Michael deve somar ao elenco do show médico. Contudo, tratando-se de Grey’s Anatomy, este é um detalhe, ou melhor, bomba (positiva) que pode ser divulgada em qualquer momento, não é mesmo?

Sobre Michael Gazin

Nascido em 21 de dezembro de 1984, segundo informações do portal IMDB, o ator já esteve envolvido com produções como: Wedding Screeners (2020), Something (2018), Low Town (2018), Situational (2016) e My Crazy Ex (2016).

Qual seria o papel do ator em Grey’s Anatomy?

Embora caso confirmado, Gazin possa ser inserido nos mais diversos papéis, no Twitter, a publicação reforça que o posto de cirurgião plástico, que antes era ocupado pelo personagem de Jesse Williams, está em aberto. Será que teremos novidades em breve?

#FicaADica

Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na série e em seus bastidores em primeira mão? Então, ative as notificações e acompanhe nossa página, pois traremos novidades diárias, ok?

E então, o que acha de aproveitar a oportunidade e conferir mais uma notícia de Grey’s Anatomy?