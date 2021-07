Grey’s Anatomy: Qual o nome verdadeiro e completo de T.R. Knight? Nós te contamos!

Não há dúvidas que T.R. Knight, responsável por interpretar o médico George O’Malley em Grey’s Anatomy por 5 temporadas, é umas das figuras mais queridas entre os fãs até hoje e uma prova disso é a participação que o ator teve na season 17, recém encerrada, e que surpreendeu todos, não é mesmo?

E embora diversos dos fanáticos não tenham se conformado com a saída de Knight do time da ABC, que posteriormente foi acompanhada por outros artistas do elenco original, a decisão tem um motivo: o enredo de seu personagem.

Vamos entender melhor?

Em uma conversa que teve com o Entertainment Weekly, o eterno ‘George’ revelou que deixou a trama de Grey’s Anatomy, após uma mudança no enredo de seu personagem, o que consequentemente impactou na personalidade de O’Malley.

Além disso, mesmo não tendo se pronunciado sobre o tema, há quem acredite que parte desta decisão tenha relação com a polêmica que envolve o ator Isaiah Washington e as acusações de supostos discursos homofóbicos. [Continua depois da foto].

Reprodução – ABC

Aos que não sabiam, recentemente, o ator [Isaiah Washington] protagonizou uma discussão no Twitter com sua ex-par de set, Katherine Heigl, acusando-a de ser um dos pivôs para a sua demissão do show médico.

Sobre a participação de T.R. Knight na 17ª temporada de Grey’s Anatomy

Embora na época fosse esperada a participação de Chyler Leigh (Lexie Grey), que posteriormente aconteceu e acompanhada de Eric Dane (Mark Sloan), os fãs da produção ABC ficaram super felizes e surpresos com a aparição do ator após tanto tempo.

Mesmo que não estivessem reunidos e nem todos presentes, essa foi para os fanáticos uma excelente oportunidade para relembrar parte do grupo M.A.G.I.C., que originalmente é composto por:

M: Meredith Grey (Ellen Pompeo);

Meredith Grey (Ellen Pompeo); A: Alex Karev (Justin Chambers);

Alex Karev (Justin Chambers); G: George O’Malley (T.R. Knight);

George O’Malley (T.R. Knight); I: Izzie Stevens (Katherine Heigl);

Izzie Stevens (Katherine Heigl); C: Cristina Yang (Sandra Oh).

Que tal aproveitar a oportunidade e lembrar como foi o encontro entre Grey e George? Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Você sabe qual o nome verdadeiro e completo de T.R.? Nós te contamos!

Embora seja querido por diversos dos fãs da série, nem todos sabem o nome completo de T.R. Knight, você sabe?

Para quem tem dúvida, o ator se chama Theodore Raymond Knight e sempre usou as iniciais publicamente.

Qual o motivo disso?

De acordo com o Showbiz CheatSheet, T.R. comentou em entrevista ao The Chicago Tribune, que sempre foi conhecido desta forma, então não desejaria mudar isso quando se tornasse famoso. “Minha certidão de nascimento diz ‘Theodore Raymond’, mas sou chamado de ‘TR’ desde que era bebê”, explicou. Você sabia disso?

