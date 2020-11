Demitido de Grey’s Anatomy por supostas falas homofóbicas, Isaiah Washington ataca Katherine Heigl no Twitter

Após mais de 10 anos de ter deixado o elenco de Grey’s Anatomy por supostas falas homofóbicas, Isaiah Washington (Preston Burke) usou recentemente sua conta no Twitter para atacar Katherine Heigl (Izzie Stevens), quem teria sido um dos pivôs na época para sua demissão da produção da ABC.

Em um tweet compartilhado no último dia 16 de novembro com a foto de Katherine, Isaiah disse: “Essa mulher uma vez proclamou que eu "nunca" deveria ter permissão para falar em público novamente. O mundo concordou com a proclamação dela naquela época e protestou por meu trabalho e minha cabeça em 65 idiomas. Gostaria de estar no Twitter em 2007, porque nunca vou parar de exercer minha liberdade de expressão”.

This woman once proclaimed that I should ‘never’ be allowed to speak publicly again. The world agreed with her proclamation back then and protested for my job and my head in 65 languages. I wish I was on Twitter in 2007, because I will NEVER stop exercising my free speech. pic.twitter.com/fQ6L1zfQRR

— The Tweet Sniper💥 (@IWashington) November 16, 2020