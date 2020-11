Grey’s Anatomy: Revelado! O que acontecerá no 3º episódio da 17ª temporada?

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy estreou na última quinta-feira (12) e embora não tenha sido lançada no Brasil, os fãs encontraram algumas alternativas para ficarem por dentro de tudo que rolou nos dois primeiros episódios. Sim, para alegria dos fanáticos pela série médica, a produção americana ganhou duas exibições no mesmo dia.

E depois de se atualizarem sobre tudo que aconteceu, os fãs querem saber: O que acontecerá no 3º episódio?

Mesmo não havendo nenhum novo spoiler dos próximos passos da série médica, alguns detalhes deixados nas exibições anteriores podem indicar qual será o futuro dos personagens.

Importante! Este texto conterá spoilers, então só siga a leitura caso goste de saber das coisas de maneira antecipada.

Para começar, o detalhe mais importante será possivelmente explorado: a “volta” de Derek. Como se sabe o personagem está morto, o que indica que ou Meredith (Ellen Pompeo) está sonhando ou está tendo uma experiência de quase-morte, a mesma que teve Izzie com George. Além disso, saberemos de fato o que aconteceu com Grey, ou seja, se ela está com Coronavírus ou alguma outra doença grave.

Logo após a história de Meredith, está a de Richard, pois como já revelado, ele agora é o novo chefe dos chefes, então possivelmente a trama médica mostrará como será sua atuação.

Será o fim do casal Owen e Teddy? Como previsto, esta não seria uma temporada fácil para os dois. Hunt reluta em perdoar Altman, então com certeza a história dos médicos ainda tem muito a render.

Por fim, por falar em casal, uma nova formação pode acontecer na 17ª temporada, estamos falando de Jo Wilson e Jackson Avery, que tiveram um momento, mas alguns fãs acreditam que pode ir além.

Sobre a estreia do 3º episódio, ele acontecerá na próxima quinta-feira (19) no canal da ABC, nos Estados Unidos.