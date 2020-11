Ninguém esperava! Grey’s Anatomy forma novo casal ‘aleatório’ na 17ª temporada

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy estreou na última quinta-feira (12) e mesmo não tendo sido lançada ainda no Brasil, a previsão é de que chegue ao Canal Sony em janeiro de 2021, os fãs deram um “jeitinho” para conferir alguns takes e acompanhar spoilers.

E embora um dos pontos que mais repercutiu na estreia foi o plot twist twist com o aparecimento de Derek Shepherd (Patrick Dempsey), outros detalhes também chamaram a atenção dos fanáticos pela série médica. Pensando nisso, uma dupla dá sinais de que pode ser o próximo casal a se formar ou pelo menos é o que tudo indica. Você imagina qual?

Para quem ficou curioso, mesmo sendo considerado “aleatório”, parece que Jo Wilson (Camilla Luddington) e Jackson Avery (Jesse Williams) podem ser os próximos a ter um affair.

Aos que assistiram a 16ª temporada, viram que Jo teve que lidar com a notícia de que seu casamento teria acabado, isso pela necessidade de Justin Chamber (Alex Karev) deixar a série. E para passar por esta situação, ela propõe ao cirurgião plástico um momento mais íntimo.

Embora no momento do encontro dos dois Jo não tenha conseguido seguir com sua proposta, devido tudo que passou, isso não significa que necessariamente a "história" não poderá ir para frente.

No Twitter, algumas publicações mostraram alguns dos trechos de Jackson e Wilson.

Mas afinal, será que foi só um momento ou os dois realmente podem formar um novo casal?

Aproveite e confira abaixo os tweets que repercutiram entre os fãs.

