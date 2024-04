Acidente com ônibus de turismo deixa oito feridos na Régis Bittencourt

Pelo menos sete passageiros e um motorista ficaram feridos e precisaram de atendimento médico no acidente com um ônibus de turismo que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, na Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 505,9.

ANÚNCIO

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Arteris, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e caiu na vala entre as duas faixas da rodovia por volta das 3h40, na altura de Cajati, interior de São Paulo, na pista sentido Curitiba. Com a queda, o ônibus tombou e os passageiros que dormiam se feriram.

A pista foi bloqueada para o socorro dos feridos e só foi liberada por volta das 7h, com a remoção do ônibus, mas isso gerou um congestionamento de 10 km na rodovia por toda manhã esta sexta-feira.

Recomendados

Os feridos foram encaminhados aos pronto-socorros das ciades de Cajati e Jacupiranga. Os demais 33 passageiros foram levados ao pátio da concessionária e realocados em outros transportes para seus respectivos destinos.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para ajudar no atendimento aos passageiros e investigar as causas do acidente.