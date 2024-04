Paciente rouba arma e mata vigilante em hospital; vítima fazia último plantão antes de aposentadoria

O vigilante Nivaldo Bezerra da Silva, de 66 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (26) após ser baleado por um paciente do Hospital da Restauração (HR), em Recife, em Pernambuco. O homem estava internado e teria roubado a arma durante troca de turno dos seguranças. Quando tentava recuperar o revólver, a vítima foi atingida por dois tiros e não resistiu. O idoso fazia seu último plantão antes de se aposentar.

Conforme a direção do hospital, outro vigilante do hospital também foi atingido por um tiro, mas escapou ileso graças ao colete à prova de balas. Já o paciente foi morto ao tentar fugir do local.

O caso aconteceu por volta das 4h30. O paciente, que morava em Timbaúba, na Zona da Mata Norte, estava internado na ala de ortopedia do hospital desde a última terça-feira (23) reclamando de dor nas costas. Nesta madrugada, quando ele viu que os vigilantes que tinham concluído o plantão repassavam as armas para os que iam assumir o turno, o homem roubou um dos revólveres.

Nivaldo percebeu e tentou recuperar a arma, mas o paciente disparou e o atingiu. A equipe do hospital socorreu o vigilante, mas ele faleceu enquanto passava pelo procedimento de reanimação.

Após efetuar os disparos, o paciente tentou fugir pelos fundos do HR, onde rendeu um motorista de ambulância. Ao tentar fugir, outros vigilantes do hospital reagiram e o rapaz acabou morto em uma troca de tiros.

Os vigilantes envolvidos no caso foram levados para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, onde prestaram esclarecimentos sobre os fatos. As armas deles foram recolhidas e encaminhadas para perícia.

Aposentadoria

O diretor do HR, Petros Andrade, contou em entrevista coletiva que Nivaldo fazia seu último plantão antes de se aposentar. “Ele estava justamente no processo para isso. Hoje seria o último plantão dele. O fato aconteceu na troca da guarda, no momento da troca das armas, quando houve a tomada por parte do paciente”, disse.

Andrade ressaltou que o paciente recebia os devidos cuidados do setor de ortopedia, quando tudo aconteceu. “Ele estava dentro da emergência geral, na unidade de trauma (...) Até então não tínhamos a informação de que o paciente teve alteração de comportamento. Tudo isso será investigado pela e avaliado pela autoridade competente”, ressaltou o diretor.