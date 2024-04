Resultado da Lotofácil 3089: confira os números do sorteio desta sexta-feira

O concurso 3089 da Lotofácil vai pagar nesta sexta-feira a quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados para a Lotofácil nesta sexta-feira são:

01, 02, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23

BA, GO e BH

Cinco apostadores dividiram o prêmio desta quinta-feira da Lotofácil, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Os ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Simões Filho, na Bahia, Anápolis e Baliza, em Goiás, e Araxá e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Cada um ganhou R$ 128.725,56.

Recomendados

Quina sorteia R$ 700 mil

Após premiar um apostador de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a Quina retorna nesta sexta-feira com o sorteio de um prêmio estimado em R$ 700 mil, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados da Quina para esta sexta-feira são: