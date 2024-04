O que é o câncer inguinal que matou o vocalista Anderson Leonardo, do grupo Molejo

Anderson Leonardo, que também ficou conhecido como Anderson Molejão por ser o vocalista do famoso grupo Molejo, faleceu nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, em função do agravamento do caso de câncer inguinal.

O músico informou os fãs que estava com câncer em outubro de 2022 e preferiu manter a rotina da banda, apesar de ter iniciado o tratamento imediatamente. Desde então, a doença se agravou, obrigando o cantor a uma maratona de internações e ao afastamento do grupo.

O que é câncer inguinal?

O câncer inguinal são tumores na região da virilha, também conhecida como área inguinal, e podem ser sinal de metástase de um tumor cancerígeno na próstata, pênis, testículo ou colorretal. Sai principal manifestação se dá por nódulos na virilha e dor, mas pode acarretar falta de apetite, febre e perda e peso.

O diagnóstico seguro necessita de exames físicos, ultrassom, ressonância e biópsia para classificação do risco tumoral, e uma vez constatado o câncer é iniciado o tratamento com radioterapia e quimioterapia.

Anderson Molejão

Anderson começou no Molejo no final dos anos 80, no Rio de Janeiro, e ficou famoso como vocalista da banda por músicas como Caçamba, Brincadeira de Criança e Dança da Vassoura. O primeiro álbum, chamado Grupo Molejo, foi lançado em 1994 e ganhou o disco de ouro com a venda de mais de 100 mil cópias.