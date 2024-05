Veja quais feriados ainda terão em 2024 e se algum deles será prolongado

Praia do Rio de Janeiro

Após o feriado de Corpus Christi da última quinta-feira (30), muitas pessoas ainda se encontram de folga devido a emenda. Nesta hora, muitos devem estar se perguntando quantos feriados ainda restam em 2024 e se eles serão prolongados. Para a última pergunta a resposta é não.

ANÚNCIO

E sobre os feriados nacionais, é melhor que você tenha aproveitado ou ainda esteja aproveitando bastante este, pois o próximo só acontece daqui há três meses, na Independência do Brasil. Enquanto um feriado colado com o final de semana só acontece em novembro, com a Proclamação da República.

Um outra notícia ruim para quem consegue folgar nos feriados é que outros cinco feriados que ainda restam para 2024 irão cair no final de semana ou na quarta-feira.

Confira a lista de próximos feriados nacionais e pontos facultativos em 2024:

7 de setembro - sábado: Independência do Brasil;

12 de outubro - sábado: Nossa Senhora Aparecida;

28 de outubro - segunda-feira: Dia do Servidor Público Federal;

2 de novembro - sábado: Finados;

15 de novembro - sexta-feira: Proclamação da República;

20 de novembro - quarta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

24 de dezembro: terça-feira: Véspera de Natal (após às 14h);

25 de dezembro: quarta-feira: Natal;

31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (após às 14h).

*Com informações de g1.

Quer se programar? Veja todos os feriados prolongados em 2025