Foragido por assalto ao cantor Péricles é preso no ABC Paulista; vídeo registrou momento do crime

O jovem Felipe Lucas de Oliveira, de 25 anos, envolvido no assalto ao cantor Péricles, que teve seu carro de luxo roubado em Santo André, no ABC Paulista, em fevereiro do ano passado, foi novamente preso. O rapaz chegou a ser detido na época do crime, mas foi libertado em audiência de custódia e voltou a ser procurado depois que o Ministério Público de São Paulo contestou a soltura.

Felipe Lucas foi localizado na noite de quinta-feira (30), em Mauá, pela Guarda Civil Municipal (GCM). No momento da abordagem, ele apresentou dados falsos, mas foi levado para a delegacia e os agentes descobriram que ele era procurado.

Enquanto esteve foragido, o rapaz foi julgado e condenado pela 1º Vara do Foro da cidade a 1 ano, 4 meses e 10 dias de prisão pelos crimes de roubo e receptação. Além do crime contra Péricles, o rapaz também respondia pela posse de uma motocicleta roubada, que foi encontrada na casa dele.

Agora ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde segue à disposição da Justiça. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso

Péricles estava acompanhado da esposa e da filha mais nova e se preparava para entrar no veículo, na porta da casa da mãe dele, no bairro Camilópolis, quando um criminoso os abordou, na noite do dia 16 de fevereiro de 2023.

Um vídeo registrou o momento em que o artista se preparava para entrar no carro, um Land Rover Discovery cinza, ano 2022, quando um criminoso encapuzado e armado anunciou o assalto (veja abaixo). Depois, um comparsa se aproximou em um carro branco e ambos fugiram.

As imagens mostram Péricles abrindo a porta do carro do carona enquanto a esposa dele, Lidiane Faria, ao perceber a aproximação do criminoso, atravessou a rua com a filha, Maria Helena, de 3 anos. Foi quando o bandido encapuzado anunciou o roubo.

Péricles levantou as mãos e o assaltante pegou sua bolsa. Em seguida, ele entrou no carro. O cantor seguiu se afastando com os braços erguidos e depois chegou a caminhar na direção da porta do motorista. Um carro branco com outro criminoso se aproximou e, na sequência, o assaltante fugiu levando o veículo do artista.

No dia seguinte, o carro foi encontrado desmontado, na Zona Leste de São Paulo, após uma denúncia anônima.

Além de Felipe Lucas, o comparsa dele, Guilherme Toshihiko Shiozuka, também foi preso. O rapaz é parente de um vizinho da mãe de Péricles e já tinha uma extensa ficha criminal.