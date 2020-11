Grey’s Anatomy: Quando a 17ª temporada estreará na Netflix?

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy estreou na última quinta-feira (12), porém como se sabe, neste primeiro momento ela foi lançada somente nos Estados Unidos e a previsão é de que chegue ao Brasil, no canal Sony, em janeiro de 2021.

E mesmo não tendo sido lançada oficialmente em território nacional, os fãs encontraram algumas formas de acompanhar alguns spoilers e/ou trechos exibidos.

Mas a pergunta que não quer calar e que está gerando dúvida na maioria dos fanáticos pela trama médica é: Quando a 17ª temporada estreará na Netflix?

Sobre este questionamento, vale lembrar que a plataforma de streaming tem como histórico divulgar as novas seasons sempre no segundo semestre de cada ano, o que poderia ser um indicativo de que a 17ª etapa de Grey’s Anatomy só chegaria no ano que vem, em específico em algum mês a partir de julho.

Outro fator importante e que reforça essa teoria, é que o canal Sony faz lançamentos semanais, ou seja, a temporada precisa ser lançada por completo para então entrar nos catálogos das demais plataformas.

Por fim, vale reforçar que não há nenhuma confirmação ainda da previsão de lançamento por parte da Netflix, até porque a série acaba de retomar as suas exibições nas telas da ABC.

E você, ansioso para que a série estreie no Brasil?