‘Ninguém sabia’: Krista Vernoff comenta sobre ‘volta’ repentina de Derek em Grey’s Anatomy

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy ainda não foi lançada no Brasil, isso é um fato, mas os fãs encontraram alguns meios de acompanhar alguns spoilers e trechos do que aconteceu no episódio de estreia.

Dentre os takes mais comentados e que foi um verdadeiro plot twist está a “volta” de Derek Shepherd (Patrick Dempsey). Como se imaginava e foi confirmado por diversos vídeos publicados em perfis de fanáticos pela trama médica, Meredith Grey (Ellen Pompeo) está com Covid-19 e isso fará com que a doutora fique entre a vida e a morte.

Ainda sobre esta cena, mesmo sendo um episódio difícil, ele não precisa ser 100% ruim, né? E é aí que Derek entra, no fim do episódio 17×1 há um pequeno trecho que mostra que Grey encontrará o seu doutor Bonitão. Não viu? Confira abaixo um dos vídeos divulgados no Instagram.

E embora esta cena tenha sido inusitada para os fãs, ela também foi uma surpresa para todo o elenco e produção, pois conforme revelado recentemente pela produtora da série, Krista Vernoff, em seu Twitter, quase ninguém sabia de que Patrick participaria da 17ª temporada.

“A maioria dos atores não sabia. Alguns dos escritores não sabiam. A maioria das boas pessoas do estúdio e da rede não sabia. É tão divertido ver tudo se desenrolar”, escreveu Krista.

Most of the actors didn’t know. Some of the writers didn’t know. Most of the good folks at the studio & network didn’t know. It’s so fun watching it all unfold. 🤗 #GreysAnatomy pic.twitter.com/LCQj6outeY

— Krista Vernoff (@KristaVernoff) November 13, 2020