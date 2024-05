Estudante de nutrição é encontrado morto dentro de carro após treinar em academia, em Santa Catarina

O estudante de nutrição Eduardo Bardini da Silva, de 23 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro, na madrugada de quinta-feira (30), em Criciúma, em Santa Catarina. Ele fazia um treino em uma academia, quando relatou que “estava indisposto” e foi embora. O rapaz só foi achado no veículo cerca de 5 horas depois, já sem vida.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas disseram que Eduardo ainda estava treinando, quando disse que não se sentia bem e foi embora, por volta das 19h de quarta-feira (29). Ele saiu sozinho do local e foi até o estacionamento, na Rua Vitor Meireles, onde entrou em seu carro. Pouco depois da meia-noite, a Polícia Militar foi acionada por pessoas que estranharam ao ver o rapaz com a cabeça caída no automóvel.

Quando o socorro chegou, já na madrugada de quinta-feira, constatou que o estudante de nutrição já estava sem vida. O corpo foi encaminhado para necropsia e liberado para o sepultamento. A declaração de óbito indica como causas principais tromboembolismo pulmonar e cardiopatia dilatada, sem sinais aparentes, classificando o caso como morte súbita.

Conforme os bombeiros, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem entrou no carro, mas esses vídeos não foram divulgados. A polícia aguarda a conclusão dos laudos para prosseguir com o inquérito.

Em nota, a academia disse que Eduardo fazia um treino avulso na unidade e lamentou a morte dele. “A Rede de Academias Hypeful, com imensa tristeza e pesar, comunica o falecimento de Eduardo B. Silva. Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com toda família e amigos. Que Deus conforte seus corações.”

Eduardo morava na cidade de São Ludgero, no Sul de Santa Catarina, mas se preparava para mudar para Criciúma. Ele cursava nutrição e, nos últimos dias 24 e 25 de maio, havia participado de um congresso de nutrição funcional em Florianópolis.