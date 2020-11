Agora vai! Amado casal volta a ficar junto na 17ª temporada de Grey’s Anatomy; saiba qual

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy estreou na última quinta-feira (12) com algumas novidades. E embora ela ainda não tenha sido lançada oficialmente no Brasil, os fãs deram um “jeitinho” para conferir tudo que aconteceu e ficar por dentro das atualizações.

Além da cena Derek Shepherd (Patrick Dempsey) que apareceu no fim do episódio 17×2 e promete ser explorada na próxima exibição, outro take chamou a atenção dos fanáticos pela produção americana. Você imagina qual?

Para quem ficou curioso, um casal que estava separado, deu indícios de que uma trégua será dada e que eles podem reatar, estamos falando de Katherine Fox (Debbie Allen) e Richard Webber (James Pickens Jr.).

Leia também:

Spoiler! No último episódio de Grey’s Anatomy, Webber teve uma conversa com Jackson (Jesse Williams) e o filho da dona do Grey Sloan pediu para que o doutor fosse menos duro e orgulhoso e foi assim que ele o fez.

Além de receber a proposta para ser o chefe dos chefes, Richard foi surpreendido com um pedido de desculpas de Katherine e vencendo seu orgulho, o aceitou. Eles inclusive chegam a protagonizar uma cena mais íntima.

Quer conferir como foi? Veja abaixo.