Com spoiler! Esta é a forma de acompanhar os episódios finais de ‘Grey’s Anatomy’ no Brasil

Embora os fãs de Grey’s Anatomy que moram nos Estados Unidos já tenham conferido os episódios finais da 17ª temporada, para os fãs brasileiros e os de outros países da América Latina, a série ainda está em andamento e tem mais duas exibições. Quer ficar por dentro de como conferir os últimos episódios? Nós te contamos!

Como assistir as exibições de Grey’s Anatomy?

Para acompanhar as tramas 17×16 e 17×17 é necessário que você tenha um plano de TV por assinatura e que contemple a Sony Channel Brasil em sua grade de programação.

Aos que desconhecem, a Sony é a responsável por transmitir os episódios sempre antes das plataformas de streaming.

Vale lembrar que Grey’s Anatomy tem lançamentos semanais neste canal televisivo (Sony), sempre às terças-feiras, às 21h.

Há alguma previsão da season 17 estrear nos streamings?

Até o fechamento desta matéria (em 30-06-2021, às 18h30, horário de Brasília), nenhuma plataforma de streamingcomo Amazon Prime Video e Netflix se manifestou sobre esta informação.

Cabe ressaltar que os as novas temporadas só são adicionadas nos catálogos uma vez que as exibições totais se encerram na Sony, neste caso, até o episódio 17×17.

Assim sendo, talvez tenhamos novidades a partir da segunda semana do mês de julho.

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

Que tal conferir alguns spoilers do que está por vir?

Fique ligado: a partir daqui, este texto conterá spoilers de exibições que só foram transmitidas nos EUA. Visto isso, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Sobre o episódio 17×16:

Antes de compartilharmos qualquer informação, confira abaixo a promo da exibição 17×16 e continuamos em seguida, combinado? (Se não conseguir visualizá-la, acesse o link).

Impactante, né? E se prepare, pois a trama promete mexer bastante com o coração dos fãs de Grey’s Anatomy e pensando nisso, queremos te deixar dois pontos de alerta:

Primeiro: Wilson (Camilla Luddington) terá um momento de “sofrência”, após a tentativa frustrada de adotar Luna . Mas será que esse será o fim da história das duas?

terá um momento de “sofrência”, após a tentativa frustrada de adotar . Mas será que esse será o fim da história das duas? Segundo: Link (Chris Carmack) quer ter mais filhos, porém, este não é o desejo de Amelia (Caterina Scorsone). Pode esta decisão afetar o relacionamento do casal?

Sobre o episódio 17×17 de Grey’s Anatomy:

Caso não consiga visualizar a promo abaixo, acesse o link e não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português, ok?

Semelhante ao orientado sobre o episódio 17×16, na exibição 17×17, você deve ficar ligado também neste dois pontos:

Primeiro: ALERTA DE MUITO SPOILER! A história de Amelia e Link sofrerá uma grande reviravolta bem no final da exibição. Preparado para este momento?

A história de Amelia e Link sofrerá uma grande reviravolta bem no final da exibição. Preparado para este momento? Segundo: Se atente à Grey (Ellen Pompeo) e Cormac (Richard Flood). Temos um novo shipp nascendo?

Sem mais spoilers, queremos te convidar a acompanhar nossa página, pois traremos novidades diárias sobre a série.

O que acha de ler mais uma notícia de Grey’s Anatomy?