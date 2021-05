Para [mais uma] tristeza dos fãs, Sandra Oh revela em nova entrevista que não voltará para ‘Grey’s Anatomy’; confira

Se você tinha esperança de que Sandra Oh (Cristina Yang) fizesse uma participação em Grey’s Anatomy, semelhante ao que ocorreu com outros atores na 17ª temporada, para [mais uma] tristeza dos fãs, a atriz revelou em uma nova entrevista ao podcast “Asian Enough” do The LA Times, que isso não acontecerá.

Atenção: como sempre alertado, este texto pode conter spoilers de exibições da produção da ABC que só foram ao ar nos Estados Unidos. Assim sendo, só siga com sua leitura se quiser ficar por dentro dos detalhes de maneira antecipada, ok?

Continuando:

Nunca um personagem fez tanto sucesso como é o caso de Cristina Yang, que deixou a trama médica em sua season 10 e até hoje é lembrada pelos fãs, que fariam quase tudo para ter sua participação, mesmo que de maneira passageira.

Se você tem acompanhado a 17ª temporada de Grey’s Anatomy, viu que outros personagens antigos já deram as caras nesta etapa que tem debatido sobre novo coronavírus, sendo eles (por ordem de aparição):

Derek Shepherd (Patrick Dempsey);

George O’Malley (T.R. Knight);

Lexie Grey (Chyler Leigh);

Mark Sloan (Eric Dane);

April Kepner (Sarah Drew) – A mais recente.

Embora todos os atores citados anteriormente tenham topado e inclusive já aparecido, pelo menos nos episódios que foram transmitidos nos EUA, este não é o caso de Sandra, que em sua conversa com o The LA Times, disse: “Eu saí daquele show, meu Deus, quase sete anos atrás. Então, em minha mente, acabou. Mas para muitas pessoas, ainda está muito vivo. E embora eu entenda e ame isso, segui em frente”, relatou.

Sandra Oh fala sobre impacto de Cristina

Mesmo ciente de que não retornará ao show da ABC, Sandra comentou sobre o impacto de Cristina: “É muito raro, eu diria, poder ver dessa forma o impacto de um personagem”, afirmou.

A atriz aproveitou a oportunidade para convidar os fanáticos a acompanharem seus demais trabalhos, como é o caso da série Killing Eve, disponível exclusivamente na plataforma Globoplay. “Venham ver os personagens que estou interpretando que estão muito mais profundamente integrados na experiência asiático-americana”.

Já que Yang não voltará…

Você pode aproveitar a oportunidade e relembrar a cena de despedida da cardiologista com a sua “pessoa”: a doutora Grey (Ellen Pompeo).

Caso não se recorde, o último momento na qual as duas amigas são vistas juntas é quando elas protagonizam uma breve conversa e uma dança com a música Where does the good goes? – Tegan and Sara. Assista abaixo. (Caso não consiga visualizar o vídeo, acesse o link).

Como faço para assistir a 17ª temporada de Grey’s Anatomy?

Antes de mais nada, é importante esclarecer que a season 17 não foi lançada e não tem previsão de ser adicionada em plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime Video.

No Brasil, a nova temporada já está em andamento e tem lançamentos semanais pela Sony, sempre às terças-feiras, às 21h. Lembrando que para conferi-la é preciso ter acesso a um plano de TV por assinatura e que contemple este canal televisivo (Sony) em sua grade de programação.

E por falar na terça-feira…

Hoje (11) vai ao ar em território nacional o episódio 17×08, com momentos de bastante emoção. Confira abaixo o vídeo promocional e não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

