Depois de 7 anos como o médico Andrew DeLuca, Giacomo Gianniotti deu adeus à trama de Grey’s Anatomy em sua 17ª temporada, por meio de um episódio emocionante.

Fique ligado! Compartilharemos abaixo detalhes sobre a exibição 17×07 que ainda não foi transmitida no Brasil. Portanto, só siga a leitura caso queira ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, combinado?

Como assim DeLuca não está mais na série?

Se você tem acompanhado as transmissões regulares da season 17 pela Sony, ainda não chegou ao episódio 17×07 e deve se preparar, pois ele promete fortes emoções.

Para quem está curioso, esta exibição (7ª) é marcada pela morte de DeLuca. Em linhas gerais, o médico resolve que perseguirá, junto com a irmã, a mulher responsável pelo tráfico humano, porém acaba atingindo por um golpe de faca.

ALERTA DE MAIS SPOILER! Como uma boa trama de Grey’s Anatomy, a série deu esperança para alguns fãs de que o doutor poderia se recuperar, mas não foi isso que aconteceu. Nesta exibição, DeLuca acaba morrendo, mesmo Altman (Kim Raver) e Hunt (Kevin McKidd) o tentando salvar de todas as formas.

Hora do adeus à DeLuca

Embora DeLuca tenha sido morto no episódio 17×07, essa transição entre o ator e o personagem na verdade aconteceu em mais outras duas etapas:

1ª: No episódio 17×08 , o médico recebeu uma linda homenagem através de um memorial que aconteceu no estacionamento do hospital;

No episódio , o médico recebeu uma linda homenagem através de um memorial que aconteceu no estacionamento do hospital; 2ª: Giacomo já havia anunciado, porém posteriormente foi reforçado que ele foi o diretor do episódio 17×11, responsável por fortes emoções.

Despedida nos bastidores

E não podia faltar detalhes da despedida oficial de Gianniotti, não é mesmo? Recentemente, no Twitter, o perfil de fãs Giacomo Gianniotti Brasil compartilhou um vídeo no qual o ator aparece se despedindo de toda a equipe de Grey’s Anatomy.

Nesta ocasião, além de agradecer a todo o time e dizer que sentirá falta, o artista revelou que já tem um trabalho novo, porém não compartilhou mais detalhes sobre qual seria.

Está curioso para ver como foi a despedida do ator por “detrás das cortinas”? Então assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Despedida que o elenco e a produção de #GreysAnatomy fizeram para o Giacomo🥺



Ele disse que está em um novo trabalho e que sente muita falta deles (elenco e produção se Grey's) e que foi uma das maiores honras da carreira dele poder trabalhar com eles por 7 anos.

Retorno da 17ª temporada no Brasil

Mesmo Grey’s Anatomy tendo anunciado seu segundo hiato nos Estados Unidos, no Brasil, a série tem retorno confirmado. Confira abaixo os detalhes de quando acontecerá.

O drama tem sido real na 17ª temporada, né? Vamos dar uma pequena pausa pra poupar o sofrimento. 😅 Mas fiquem tranquilos, dia 4/05 voltamos com os novos episódios! 🙌🏼#GreysNoSony | O Mundo Segundo Meredith | Terças, 21h

Vale somente recordar que para conferir as transmissões da série médica pela Sony é preciso ter um plano de TV por assinatura e que contemple esta grade de programação. Além disso, no dia 6 de maio, o canal televisivo retornará com o 7º episódio da produção da ABC, uma vez que todos os outros já foram exibidos.

