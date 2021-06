‘Grey’s Anatomy’ faz [MAIS UM] personagem sofrer em nova história na 17ª temporada; descubra quem e entenda

Se você acompanha a trama de Grey’s Anatomy desde o início, possivelmente há de concordar que por muitas vezes a série trouxe dois extremos, sendo eles: personagens felizes ou muito tristes. E na 17ª temporada não foi nada diferente.

Atenção: a partir deste ponto, este texto conterá spoilers de exibições não transmitidas no Brasil. Assim sendo, só siga lendo se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Jo voltou a sofrer [MAIS UMA VEZ]

Antes de compartilharmos detalhes sobre a atual narrativa para a personagem de Camilla Luddington (Jo Wilson), vale lembrar que a médica vem sofrendo bastante desde a season 16. Aos que têm dúvidas sobre o que estamos falando, estamos nos referindo à saída de Justin Chambers (Alex Karev), situação esta que teve grande impacto na história de Grey’s Anatomy.

PS: Em relação à saída de Justin, aos que desconhecem, o ator pediu para deixar o elenco alegando problemas pessoais e de saúde. A showrunner Krista Vernoff acrescentou que o personagem Karev não foi morto, pois as portas seguem abertas para caso um dia Chambers se sinta preparado e queira voltar.

Continuando:

Se você achou que toda a “sofrência” de Jo terminou quando ela se relacionou com Jackson (Jesse Williams) ou em sua mudança de especialidade, saiba que está totalmente enganado.

PREPARE-SE PARA UM GRANDE SPOILER

Na última exibição, a 17×16, Jo decidiu após um momento de tensão que iria adotar Luna, porém diferente do esperado pela médica, a sua documentação não foi aprovada.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube e não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Embora nesta cena, Wilson já tenha aparecido bastante frustrada com a situação, é possível perceber todo o impacto desta recusa em uma cena do fim do episódio, na qual a doutora chega em sua casa e desaba. Prepare os seus lencinhos e confira abaixo algumas fotos compartilhadas por um perfil de fãs da série no Twitter que mostram este momento. (Se não conseguir visualizar a publicação, acesse o link).

No dia que a Krista deixar a Jo ser feliz o planeta explode né pic.twitter.com/m3mAPsZUak — Apaixonados_por_grey's__ (@xonadosporgreys) May 28, 2021

Como faço para assistir a 17ª temporada de Grey’s Anatomy?

Para acompanhar a atual season, é preciso ter um plano de TV por assinatura e que contemple a Sony em sua grade de programação. Lembrando também que os novos episódios são lançados semanalmente, sempre às terças-feiras, às 21h.

E sobre as plataformas de streamings, têm previsão de lançamento?

Em relação a este questionamento, até o fechamento desta matéria, não há nenhuma manifestação por parte dos streamings sobre a previsão de lançamento da 17ª temporada nos catálogos. Em linhas gerais, isso significa que pelo menos por enquanto não é possível assistir novamente desde o primeiro episódio da atual season.

