Quer ficar por dentro de tudo que vai rolar no episódio final da 17ª temporada de ‘Grey’s Anatomy’? Nós te contamos!

Amanhã (3) a ABC transmitirá nos Estados Unidos o episódio final da 17ª temporada de Grey’s Anatomy. Após uma season intensa e dois hiatos, esta será a exibição que marcará um novo intervalo, antes da estreia da etapa 18 da trama médica.

Fique ligado: este conterá detalhes de episódios que não foram transmitidos no Brasil. Portanto, só siga lendo se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Continuando:

Para que você possa entender melhor as discussões que traremos, queremos te convidar antes a conferir o vídeo promocional da exibição 17×17 e continuamos em seguida abordando ponto por ponto, combinado? (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Grey e a ‘praia’: um eterno mistério

Esse é um ponto importante e que gerou bastante dúvida em alguns dos fãs. Como se sabe, Meredith (Ellen Pompeo) teve uma melhora em seu quadro de saúde, dando adeus a Derek (Patrick Dempsey) e a ao cenário da “praia”. De toda forma, como você acabou de assistir, ela terá um momento especial e a pergunta que não quer calar é: quem a médica encontrará desta vez?

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

Ainda sobre Meredith

Para a alegria dos fãs, Grey não morrerá, principalmente agora que Grey’s Anatomy foi renovada para a sua 18ª temporada. E para o episódio 17×17, a série reservou um instante para mostrar a oferta de trabalho que Bailey (Chandra Wilson) fez para a doutora. Aliás, uma proposta irrecusável.

Vamos falar de Teddy e Owen?

Reprodução – ABC

Aos que achavam que o casal estava acabado, depois de uma temporada polêmica, há algumas exibições a série vem dando indícios que eles podem voltar a ficar juntos. Esta teoria se reforçou ainda mais uma vez que Tom (Greg Germann) deixou o elenco da produção ABC.

Amelia e Link seguem firmes e fortes

Como já trabalhado durante toda a temporada, embora os momentos de fragilidade do casal, ao que tudo indica, eles devem permanecer firmes e fortes. A única pergunta que resta é: como será a narrativa contada quando Amelia (Caterina Scorsone) contar para Link (Chris Carmack) que não quer mais ter filhos?

E para fechar…

No último episódio, o 17×16, Grey’s Anatomy terminou com uma cena comovente na qual Winston (Anthony Hill) se encontra com os avós, com a ajuda de Maggie (Kelly McCreary). Contudo, segundo a promo que você acabou de assistir, parece que a situação vai mudar um pouco, não é mesmo?

Como faço para acompanhar os episódios da 17ª temporada de Grey’s Anatomy?

Se você quer ficar por dentro de tudo que vem acontecendo, é preciso ter um plano de TV por assinatura e contemple a Sony em sua grade de programação. Lembrando que os episódios da season 17 já estão sendo exibidos e vão agora para a trama 17×12, sendo as transmissões semanais, às terças-feiras, às 21h.

E aos que têm dúvidas, até o momento, não há nenhuma novidade por parte das plataformas de streaming.

O que acha de ler mais uma notícia de Grey’s Anatomy?