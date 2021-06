Isso é o que você deve esperar da 18ª temporada de ‘Grey’s Anatomy’

Embora houvesse grandes especulações sobre a continuação da trama de Grey’s Anatomy, caso não saiba desta informação, sim, a série ganhou renovação e se encaminha agora para a sua 18ª temporada.

Fique ligado: a partir daqui, este texto conterá spoilers de exibições que não foram transmitidas no Brasil. Assim sendo, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Antes de falarmos em específico sobre a próxima season, é importante lembrarmos como a temporada 17 encerrou e compartilharmos uma importante novidade: o spin-off de Grey’s Anatomy que foi confirmado por Jonnie Davis, que é presidente da American Broadcasting Company (ABC).

Confira todos os detalhes em: Vai rolar mais um spin-off de ‘Grey’s Anatomy’? Isso é TUDO que sabemos sobre a ‘nova fase’ da série!

ALERTA DE MUITO SPOILER!

Como terminou a 17ª temporada de Grey’s Anatomy?

O episódio 17×17 trouxe momentos aparentemente decisivos para alguns personagens e pontos que ficaram em aberto e que possivelmente só serão respondidos na 18ª temporada. Confira a seguir algumas das histórias:

Se você é do time que não aguentava mais ver Maggie (Kelly McCreary) sofrendo, embora o início da exibição dê um “sustinho” nos fãs, finalmente a médica conseguiu se casar e ao que tudo indica, deve ter uma história feliz. Esperamos que seja algo definitivo, não é mesmo?

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

Outra rainha da “sofrência” parece que também terá um final feliz. Contrariando o que a maioria dos fanáticos por Grey’s Anatomy esperava, Teddy (Kim Raver) recebeu um novo pedido de casamento de Hunt (Kevin McKidd) e aceitou a proposta do médico de trauma. Será que esse “casório” agora sai?

recebeu um novo pedido de casamento de e aceitou a proposta do médico de trauma. Será que esse “casório” agora sai? E por falar em expectativas contrariadas, um casal amado pelos fãs parece que está sendo destruído pelos produtores do show da ABC. Se você está curioso, estamos falando de Amelia (Caterina Scorsone) que negou o pedido de casamento de Link (Chris Carmack). Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube e não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

O que esperar da 18ª temporada da série?

Além dos pontos citados acima, que possivelmente serão explorados na próxima etapa da série, um ponto que Grey’s Anatomy deixou evidente no episódio 17×17, é que a trama passou por um salto temporal e que já está situada nos dias atuais.

Como foi possível ver na última exibição, os médicos já estão passando por testes com as vacinas, tendo Levi (Jake Borelli) como uma das peças-chaves.

Além de trazer uma perspectiva diferente para o tema coronavírus, com foco na realidade vivida nos Estados Unidos, a produção ABC deve trazer uma nova versão de Meredith (Ellen Pompeo), agora como líder dos médicos residentes. Junto a isso, um ponto bastante questionado e que talvez ocorra na temporada 18, é o romance de Grey com Cormac (Richard Flood).

Por fim, para saber quais de fatos serão as abordagens da season 18, somente aguardando o lançamento, algo que ainda não tem previsão para acontecer.

E você, ansioso para a nova etapa da série?

O que acha de ler mais uma notícia de Grey’s Anatomy?