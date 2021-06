James Pickens Jr. pode deixar ‘Grey’s Anatomy’? Nós te explicamos o que deve acontecer na 18ª temporada!

Fique ligado: antes de compartilharmos qualquer detalhe sobre Grey’s Anatomy, alertamos que este texto conterá spoilers da exibição 17×16 que ainda não foi transmitida no Brasil. Assim sendo, só siga com a sua leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Continuando:

No último dia 3 de junho de 2021, a ABC exibiu nos Estados Unidos o último episódio da 17ª temporada de Grey’s Anatomy e embora alguns pontos finalmente tenham sido resolvidos, há outros que ficaram em aberto, principalmente no que diz respeito a Richard Webber (James Pickens Jr.) e Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Richard pode deixar Grey’s Anatomy?

Embora o contrato de James tenha sido renovado para a season 18 da produção médica, da mesma forma que havia especulações em relação a Jesse Williams (Jackson Avery), que de fato deixou Grey’s Anatomy, há dúvidas também sobre a permanência de James na série. E qual o motivo disso? Confira a seguir uma breve explicação e uma conclusão possível do que pode ou não acontecer:

No fim da 17ª temporada, Meredith teve uma conversa com Bailey (Chandra Wilson) e contou para a médica que não se sentia preparada para voltar a operar, devido à todas as sequelas que teve por causa da infecção por coronavírus ;

e contou para a médica que não se sentia preparada para voltar a operar, devido à todas as sequelas que teve por causa da infecção por ; Como alternativa, Miranda ofereceu a função de Richard em orientar os novos médicos residentes. Grey chega até a questionar sobre Webber, e Bailey relata que o doutor tem diversas outras funções e que em um futuro, ela espera que “distante”, ele irá se afastar; entenda-se “aposentar”. Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube e não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Webber pode mesmo se aposentar?

Embora esta seja uma questão que não possa ser descartada, principalmente após uma temporada em que a série deu adeus a três atores, Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca), Jesse Williams (Jackson Avery) e Tom Koracick (Greg Germann), acredita-se que pelo menos por enquanto isso não deve acontecer.

Vale ressaltar que atualmente o show médico conta apenas com 3 atores do elenco original, ou seja, da primeira season, que são eles: Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey) e James Pickens Jr. (Richard Webber).

E o Karev?

Sabemos que esta talvez seja uma questão que gere dúvida nos fãs de Grey’s Anatomy, principalmente agora que Justin Chambers (Alex Karev) voltou a aparecer nas redes e já teve um encontro com Pompeo e Eric Dane (Mark Sloan) além disso, a produtora do show médico, Krista Vernoff, disse que as portas seguem abertas para quando o ator queira e sinta preparado para voltar. De toda forma, não há indícios de que isso possa mesmo acontecer e para termos a real certeza, somente aguardando o lançamento da temporada 18, ainda sem previsão.

Como assistir aos episódios restantes da 17ª temporada?

Antes de mais nada, cabe ressaltar que a season 17 já está sendo transmitida no Brasil e que na próxima semana, se exibirá o episódio 17×15, restando somente mais dois depois deste.

De toda forma, caso queira acompanhar os episódios finais, para assisti-los é preciso ter um plano de TV por assinatura e que contemple a Sony em sua grade de programação. Grey’s Anatomy tem lançamentos semanais, sempre às terças-feiras, às 21h.

