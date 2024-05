Resultado da Lotofácil 3102: veja os números sorteados nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, a Lotofácil retoma seu sorteio diário prometendo pagar a quem acertar as quinze dezenas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda-feira são:

01, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25

SP e DF

O último sorteio da Loteria foi realizado no sábado passado, quando dois apostadores dividiram o prêmio principal da loteria e engordaram suas respectivas contas bancárias em R$ 698.086,25. Os dois ganhadores fizeram suas apostas em Nova Odessa, no interior de São Paulo, e em Brasília, no Distrito Federal.

Na faixa das 14 dezenas, duzentos e trinta e seis apostas faturaram R$ 1.772,06. Já entre os apostadores que fizeram 13 pontos, 8.799 apostas ganharam R$ 30.

Prêmio do sorteio da Quina é de R$ 12 milhões

A Quina continua acumulada e para o sorteio desta segunda-feira a loteria pode pagar R$ 12 milhões a quem acertar as cinco dezenas, de acordo com o site da Caixa.

Veja os números da Quina para esta segunda-feira:

03, 31, 62, 64, 80

No sorteio de sábado, nenhum apostador acertou as cinco dezenas da loteria, mas noventa e quatro apostas acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 6.502,67; na faixa dos três acertos, 6.554 apostas levaram R$ 88,82.