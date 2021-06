Ué? Este é o ponto que precisa ser esclarecido sobre a 18ª temporada de ‘Grey’s Anatomy’

Na última semana, a ABC transmitiu nos Estados Unidos o episódio 17×17 de Grey’s Anatomy, responsável por encerrar a atual season do show médico que trouxe um amplo debate sobre o coronavírus. E embora alguns temas tenham sido esclarecidos, há outros que geraram dúvidas nos fãs. Quer saber mais? Nós te explicamos todos os detalhes adiante.

Fique ligado: a partir daqui, este texto conterá spoilers de exibições da série que só foram reproduzidas nos EUA. Assim sendo, só siga lendo se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Vamos por partes, combinado?

Para começar, se você não conferiu nenhum spoiler sobre o encerramento da 17ª temporada, é importante que saiba que sim, Jo (Camilla Luddington) finalmente consegue adotar Luna. Na verdade, tudo aconteceu assim:

No episódio 17×16, a médica tentou aplicar para o processo de adoção, porém teve seu pedido negado e isso a frustrou bastante. Quer conferir um trechinho de como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado pelo canal da ABC no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Já no episódio 17×17, o último, a médica pediu a ajuda de Link (Chris Carmack) para adotar a pequena Luna e como pode ser acompanhado pelos fãs, deu tudo certo desta vez. “Welcome home, Luna” (Tradução: “Bem-vinda à casa, Luna”). (Se não conseguir visualizar o vídeo, acesse o link).

Jo precisou tomar uma decisão radical

Sim! Para conseguir transferir a guarda de Luna, Wilson precisou vender suas ações do hospital para Tom (Greg Germann), pois o valor cobrado pelo advogado era muito alto e esta era a única forma de arcar com os custos processuais e concluir seu sonho de ser mãe.

Ué? Como assim Tom? [Continua depois da publicação]

Se você está se perguntando o porquê esta cena pode gerar alguma dúvida nos fãs da série, vale esclarecer que isso acontece, pois Greg anunciou sua saída do elenco da produção ABC, junto com Jesse Williams (Jackson Avery).

Mas fique tranquilo! Até a última informação que se tem, esta cena trata-se somente de mais uma narrativa construída em Grey’s Anatomy e isso quer dizer que sim, Germann seguirá fora do show médico e que semelhante ao que é feito com Cristina Yang (Sandra Oh) só deve ser citado, caso achem necessário, na 18ª temporada.

Como faço para assistir a 17ª temporada de Grey’s Anatomy no Brasil?

Aos fãs brasileiros, cabe esclarecer que a 17ª temporada já está em andamento e que acontece através de lançamentos semanais pela Sony. Lembrando que a série já se encaminha para a exibição 17×14 e que os lançamentos acontecem semanalmente, sempre às terças-feiras, às 21h.

