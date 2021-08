Fora de ‘Grey’s Anatomy’, Jesse Williams anuncia estreia em nova série; ‘Estou incrivelmente honrado’

Jesse Williams mal deixou seu papel em Grey’s Anatomy, após interpretar por mais de 12 anos o médico Jackson Avery, e já anunciou que fará estreia em uma nova série de TV adaptada de uma peça da Broadway. Para quem está curioso, estamos falando da produção “Take Me Out”. A notícia foi confirmada pelo ator por meio de uma entrevista ao portal Deadline e também através de uma publicação em sua conta do Instagram. [Continua depois do post].

Qual o papel de Williams na série?

Para a nova série, que embora tenha o ator confirmado para a sua estreia, ainda não tem data definida para ser lançada, Jesse interpretará o personagem Darren Lemming, que é um jogador de beisebol que decide se assumir homossexual e então tem que lidar com as mais diversas situações de preconceito, não somente no cenário dentro de campo, mas também fora dele. A trama tem ambientação no início dos anos 2000.

Em sua entrevista ao Deadline, o ator comentou mais sobre como se sente com o novo papel: “Estou incrivelmente honrado com a oportunidade de expandir uma narrativa tão profunda. As questões e desafios apresentados pelo material de Richard são críticos e aparentemente ilimitados; indo direto ao âmago do ‘marketing de masculinidade’. O que somos nós realmente, se nossa paz é tão facilmente ameaçada pela paz dos outros?”, finalizou.

