Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo revela que pode deixar de atuar após fim da série; ‘Não estou muito animada em continuar’

Embora os fãs esperem que Grey’s Anatomy siga por diversas outras temporadas, uma entrevista recente da protagonista Ellen Pompeo (Meredith Grey) ao podcast “Ladies First with Laura Brown” revelou detalhes de que na verdade a atriz já pensa no que fará assim que a série de fato termine e spoiler: não estão em seus planos seguir atuando. Quer entender melhor?

“Não estou muito animada em continuar”

Durante sua conversa, Pompeo comentou que não é uma garantia total, mas há a possibilidade de que ela deixe de atuar quando Grey’s Anatomy de fato se encerre. “Não estou dizendo que nunca mais atuarei, posso muito bem dizer, mas não estou muito animada em continuar minha carreira de atriz”. Ela ainda acrescentou: “A atuação, embora eu não tenha feito um milhão de papéis diferentes, eu sinto que fiz isso”.

Ainda sobre o ponto acima, cabe ressaltar que a atriz é uma das únicas — acompanhada somente de James Pickens Jr. (Richard Webber) e Chandra Wilson (Miranda Bailey) — que restaram do elenco original da produção ABC que soma 17 temporadas completas e a 18ª em andamento.

Quais são os planos de Ellen Pompeo?

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Insider, a atriz contou em sua entrevista que está em uma fase “mais empreendedora neste momento”.”Estou animada para investir em negócios e iniciá-los. Essa é uma área de crescimento que me entusiasma, usar meu cérebro de uma maneira diferente”.

Atriz diz não se preocupar com erros

Para a protagonista de Grey’s Anatomy, a ideia principal é apostar em oportunidades totalmente diferentes. “Deixe-me ir lá e fazer algo que nunca fiz antes e tentar algo completamente diferente por absolutamente nenhuma outra razão a não ser tentar algo diferente, porque não o faço há muito tempo. Se falhar, falhou, mas pelo menos estou tentando algo novo”.

Grey’s Anatomy vai acabar?

Sabemos que essa talvez seja uma dúvida que você possivelmente tenha. Contudo, embora os planos da atriz para o futuro, não há previsão de que o show médico de fato se encerre.

Vale ressaltar que a produção tem grande sucesso mundial e é acompanhada por spin-offs, como é o caso da série Station 19.

