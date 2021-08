Grey’s Anatomy: A polêmica história de Ellen Pompeo e Patrick Dempsey que poucos fãs conhecem; ‘Nós não precisamos de você’

Você possivelmente deve saber ou já ter escutado que Ellen Pompeo (Meredith Grey) é uma das atrizes mais bem pagas da TV, nos Estados Unidos, não é mesmo? De toda forma, mesmo que hoje ganhe o que acredita ser “justo” para o seu personagem, a história dos bastidores de Grey’s Anatomy carrega algumas polêmicas. Quer entender melhor? Nós te explicamos a seguir todos os detalhes.

A polêmica história que poucos fãs de Grey’s Anatomy conhecem

Embora o show leve o nome da personagem de Pompeo, durante uma conversa que teve em 2018 com o The Hollywood Reporter, a protagonista do show americano revelou que teve que travar uma dura luta para ganhar um valor satisfatório em seu contrato, isso porque, segundo ela, os “responsáveis” pela produção argumentavam que tinham Patrick como alternativa caso ela resolvesse deixar a trama. Veja abaixo parte do que Ellen disse na época:

“Para mim, a saída de Patrick da série foi um momento decisivo, em termos de negócios. Eles sempre poderiam usá-lo como uma alavanca contra mim — “Nós não precisamos de você, temos Patrick” — o que eles fizeram por anos. Não sei se eles também fizeram isso com ele, porque nunca discutimos nossos negócios. Muitas vezes eu procurei nos unir para negociar, mas ele nunca se interessou por isso”, contou a protagonista.

Pompeo teve pedido de aumento negado

Durante sua conversa, a atriz contou também que chegou a pedir um aumento específico [revelaremos adiante qual é o valor], o que faria com que ela ganhasse mais que Patrick, porém teve sua solicitação negada. “A certa altura, pedi $5.000 [dólares] a mais do que ele apenas por princípio, porque o programa é Grey’s Anatomy e eu sou Meredith Grey. Eles não quiseram me dar. E eu poderia ter ido embora, então por que não fui? É meu show; Eu sou a número um. Tenho certeza que senti o que muitas dessas outras atrizes sentem: Por que eu deveria me afastar de uma grande parte por causa de um cara? Você se sente em conflito, mas então pensa: “Não vou deixar um cara me levar para fora da minha própria casa”, finalizou.

Um substituto para Patrick Dempsey

Reprodução – ABC

Após o ator deixar a trama definitivamente, segundo informações compartilhadas por Ellen, os responsáveis começaram de maneira imediata uma saga para encontrar um ator que pudesse “preencher” este espaço. “Eu estava de férias na Sicília, relaxando — foi uma longa relação de trabalho e foi um final tumultuado e eu precisava de um momento para relaxar — e eles estavam me ligando, dizendo: “O que você acha desse cara?”. E eles me enviavam fotos. Eu estava tipo, “vocês são malucos? Por que você acha que tem que substituir essa pessoa?” Eu não conseguia acreditar o quão rápido o estúdio e a rede pareciam que precisavam colocar um pênis ali. Trouxemos Martin Henderson, mas eles não gostaram do enredo, então acabou”.

E você, já sabia de toda esta história? Aos que estão por fora, os bastidores da série são acompanhados de outras polêmicas, como é também o caso do ator Isaiah Washington (Preston Burke).

