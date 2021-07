The Chair: Série com ‘ex-Grey’s Anatomy’ tem data de estreia confirmada no Brasil; confira todos os detalhes

Se você amava a personagem de Sandra Oh, a médica Cristina Yang, em Grey’s Anatomy, já pode preparar a pipoca, pois a atriz tem estreia confirmada em mais uma produção, porém desta vez na Netflix e caso esteja curioso, estamos falando da série The Chair. Quer saber mais?

Sobre The Chair

Na nova produção original Netflix e que tem Sandra como protagonista, a atriz interpreta a Dra. Ji-Yoon Kim, que é a primeira mulher não branca a assumir o departamento de Literatura e Língua Inglesa da Universidade de Pembroke.

Classificada como comédia dramática, a trama contará a história da mulher que verá tudo e mais um pouco dando errado ao assumir seu novo cargo. Como a personagem sairá destas situações?

Data de estreia da nova série

Aos que estão se perguntando sobre esta informação, a série estreará no Brasil em 20 de agosto de 2021. Cabe ressaltar que a data pode sofrer alterações sem prévio aviso por parte da plataforma de streaming.

Quer conferir mais detalhes sobre o que acontecerá em The Chair? Assista abaixo o trailer oficial divulgado pela Netflix no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link). [Continua depois do vídeo e do destaque].

Detalhe importante do trailer de ‘The Chair’

Embora o objetivo do vídeo seja divulgar o novo trabalho de Sandra Oh, os fãs de Grey’s Anatomy marcaram presença e deixaram diversos comentários relembrando a personagem Cristina Yang. Confira abaixo algumas das mensagens compartilhadas:

“Incrível uma série com a Sandra Oh sendo protagonista, saudades dessa atriz quando ela fazia a Cristina Yang em Grey’s Anatomy. Parabéns Netflix, vocês arrasaram como sempre”;

“Cristina, vou assistir!”;

“Meu Deus, Yang”;

“A Cristina voltou”;

“Tem como a ver e não lembrar da Cristina?”;

“Essa personagem lembra muito a Cristina (em questão de personalidade)”;

“Meu Deus, eu vou ver a Yang novamente”.

E por falar em ver Cristina Yang…

Embora esse de fato seja o desejo de diversos dos fãs, Sandra Oh reforçou em uma entrevista recente que não retornará ao elenco da produção ABC.

Em sua conversa, a atriz agradeceu mais uma vez pelo carinho recebido, porém ressaltou para que a acompanhem em seus demais trabalhos, como é o caso da série Killing Eve que está disponível no catálogo GloboPlay.

